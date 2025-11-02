Itt az újabb őrület: Németországban már a háborúra készítenék fel az iskolásokat

Évente egyszer minden iskolában tartsanak bővített órát, ahol a diákokat felkészítik a lehetséges válsághelyzetekre

– mondta Dobrind.

A politikus szerint Németország „már nem él teljes békében”, hiszen a háború közelsége, az orosz fenyegetés és a növekvő biztonsági kockázatok miatt a lakosságnak fel kell készülnie a váratlan helyzetekre is.

A tanárok támogatják, a baloldal szerint félelemkeltés

A javaslatot a Német Tanáregyesület (DL) üdvözölte, mondván, a diákoknak joguk van nyíltan beszélni a válságokról és a háborúról. Az ifjúsági szervezetek is támogatják az elképzelést, de hangsúlyozzák: az ilyen órákat iskolapszichológusoknak és szociális munkásoknak kell kísérniük, mert nem minden diák képes feldolgozni a háborús témákat.

A politikai ellenzék viszont élesen bírálta Dobrindt ötletét. A Baloldali Párt (Die Linke) szerint ez „gyermekek közötti félelemkeltés”, míg a jobboldali AfD úgy látja, a kormány ezzel „megpróbálja elfogadtatni a háború elkerülhetetlenségét”.

A zöldpárti Felix Banaszak ezzel szemben védelmébe vette a tervet, mondván, a felkészültség nem egyenlő a pánikkeltéssel – bár szerinte évi egy tanóra kevés lesz a valódi eredményhez.

Mémet iskola. Képünk illusztráció (Fotó: DPA/AFP/Jens Kalaene)

Háborús felkészítés

Más országokban a válságkezelési oktatás régóta a tanterv része. Japánban már az óvodában tanítják a gyerekeknek, hogyan viselkedjenek földrengés vagy vihar esetén. A Lengyelországban bevezetett program pedig még tovább megy: a 14–15 éves diákok fegyverismereti és biztonsági tréningeken is részt vesznek, ahol megtanulják, hogyan kell fegyvert szétszedni, megtölteni és biztonságosan használni – éles lövedék nélkül.

A német kormány tízmilliárd eurót szán a polgári és katasztrófavédelmi rendszer megerősítésére 2029-ig. A polgári védelmi paktum célja a menedékhelyek felújítása, a riasztórendszerek modernizálása és az alapvető infrastruktúra – például a vízellátás – válságállóvá tétele.

Dobrindt szerint mindenkinek érdemes tartalék élelmiszert, elemlámpát és rádiót otthon tartani: „Nem kell pánikolni, de felkészülni igen. Aki felkészült, az nem fél.”