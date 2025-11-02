háborúNémetországfelkészítésiskolaterv

Itt az újabb őrület: Németországban már a háborúra készítenék fel az iskolásokat

Újabb aggasztó jele van annak, hogy Európa a háborús logika felé sodródik: Németországban a belügyminiszter szerint eljött az idő, hogy a diákokat is felkészítsék a háborúra és a katasztrófahelyzetekre.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02.
Egy negyedik osztályos diák egy német iskolában Fotó: Marijan Murat Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A háborús felkészítésről szóló javaslatot Alexander Dobrindt belügyminiszter, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa vetette fel, aki szerint a diákoknak meg kell tanulniuk a tűzoltókészülék használatát, az újraélesztést, valamint azt, hogyan reagáljanak veszélyhelyzetben, írta az Origó.

Háborús felkészítés
Alexander Dobrindt (CSU) német szövetségi belügyminiszter (Fotó: DPA/AFP/Sebastian Kahnert)

Évente egyszer minden iskolában tartsanak bővített órát, ahol a diákokat felkészítik a lehetséges válsághelyzetekre

– mondta Dobrind.

A politikus szerint Németország „már nem él teljes békében”, hiszen a háború közelsége, az orosz fenyegetés és a növekvő biztonsági kockázatok miatt a lakosságnak fel kell készülnie a váratlan helyzetekre is.

A tanárok támogatják, a baloldal szerint félelemkeltés

A javaslatot a Német Tanáregyesület (DL) üdvözölte, mondván, a diákoknak joguk van nyíltan beszélni a válságokról és a háborúról. Az ifjúsági szervezetek is támogatják az elképzelést, de hangsúlyozzák: az ilyen órákat iskolapszichológusoknak és szociális munkásoknak kell kísérniük, mert nem minden diák képes feldolgozni a háborús témákat.

A politikai ellenzék viszont élesen bírálta Dobrindt ötletét. A Baloldali Párt (Die Linke) szerint ez „gyermekek közötti félelemkeltés”, míg a jobboldali AfD úgy látja, a kormány ezzel „megpróbálja elfogadtatni a háború elkerülhetetlenségét”.

A zöldpárti Felix Banaszak ezzel szemben védelmébe vette a tervet, mondván, a felkészültség nem egyenlő a pánikkeltéssel – bár szerinte évi egy tanóra kevés lesz a valódi eredményhez.

22 August 2022, Berlin: Math, German, science, English are written on the blackboard in a classroom at the school in Köllnische Heide in Neukölln. Photo: Jens Kalaene/dpa (Photo by JENS KALAENE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Mémet iskola. Képünk illusztráció (Fotó: DPA/AFP/Jens Kalaene)

Háborús felkészítés 

Más országokban a válságkezelési oktatás régóta a tanterv része. Japánban már az óvodában tanítják a gyerekeknek, hogyan viselkedjenek földrengés vagy vihar esetén. A Lengyelországban bevezetett program pedig még tovább megy: a 14–15 éves diákok fegyverismereti és biztonsági tréningeken is részt vesznek, ahol megtanulják, hogyan kell fegyvert szétszedni, megtölteni és biztonságosan használni – éles lövedék nélkül.

A német kormány tízmilliárd eurót szán a polgári és katasztrófavédelmi rendszer megerősítésére 2029-ig. A polgári védelmi paktum célja a menedékhelyek felújítása, a riasztórendszerek modernizálása és az alapvető infrastruktúra – például a vízellátás – válságállóvá tétele.

Dobrindt szerint mindenkinek érdemes tartalék élelmiszert, elemlámpát és rádiót otthon tartani: „Nem kell pánikolni, de felkészülni igen. Aki felkészült, az nem fél.”

Borítókép: Egy negyedik osztályos diák egy német iskolában (Fotó: DPA/AFP/Marijan Murat)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

