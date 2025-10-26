Rendkívüli

A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját

Bóka JánosUkrajnaHetekMagyarország

Bóka János: Ukrajna egy számára kedvező magyar kormányban érdekelt

A Heteknek adott interjúban Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter arról beszélt, hogy Ukrajna egy számára kedvező magyar kormányban érdekelt — olyasmiben, amely nem akadályozza európai integrációját és támogatja a további uniós, illetve katonai forrásokat. A miniszter szerint a jelenlegi nemzeti és szuverén magyar kormány ebben nem lesz partner.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 6:25
Bóka
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna egy olyan magyar kormányban érdekelt, amelyik magyar kormány nem támaszt akadályt az ő európai integrációs folyamata tekintetében. Egy olyan kormányt akar, amelyik biztosítja azt, hogy az Európai Unió továbbra is korlátlan anyagi és katonai támogatásban részesítse Ukrajnát mindaddig, amíg ezt az ukránok szükségesnek tartják” – mondta a Heteknek adott interjújában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: AFP

És teljesen világos, hogy a jelenlegi nemzeti és szuverén kormány Magyarországon ebben nem lesz partner, merthogy ez ellentétes a magyar nemzeti érdekekkel

 – magyarázta. 

„És az is eléggé nyilvánvaló, hogy sem a brüsszeli, sem a korábban a demokrata adminisztráció alatti washingtoni nyomásgyakorlás ezt a magyar pozíciót nem tudta megváltoztatni, ezért az ukránok számára eléggé egyértelműen adódik, hogy ezt a változást Magyarországon egy számukra kedvező kormányhivatalba lépésével lehet megoldani” – zárta.

Borítókép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

G. Fodor Gábor
idezojelekminiszterelnök

Két beszéd

G. Fodor Gábor avatarja

Ha jövőre Orbán győz, azok is nyernek, akik a Tisza rendezvényén emlékeztek, mert kimaradunk a háborúból és marad a béke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu