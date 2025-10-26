Bóka János: Ukrajna egy számára kedvező magyar kormányban érdekelt

„És az is eléggé nyilvánvaló, hogy sem a brüsszeli, sem a korábban a demokrata adminisztráció alatti washingtoni nyomásgyakorlás ezt a magyar pozíciót nem tudta megváltoztatni, ezért az ukránok számára eléggé egyértelműen adódik, hogy ezt a változást Magyarországon egy számukra kedvező kormányhivatalba lépésével lehet megoldani” – zárta.