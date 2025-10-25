Orbán Balázs: Újabb leckét kaptunk a háborúpártiak kettős mércéjéből

„Berlin azzal érvel, hogy ezek a finomítók kulcsfontosságúak az ország energiaellátásának szempontjából: »A szankciók veszélyeztetik Németország energiabiztonságát és tovább gyengíthetik a gazdaságot.« Vagyis a németek szerint az amerikaiak által az orosz energiára kivetett szankciók károsak, a brüsszeliek viszont kívánatosak. Ki érti ezt?” – zárta.