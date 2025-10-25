Orbán BalázsNémetországenergiapolitikakettős mérce

Orbán Balázs: Újabb leckét kaptunk a háborúpártiak kettős mércéjéből

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a háborúpárti brüsszeli politika ismét kettős mércét alkalmaz. Orbán Balázs rámutatott: miközben Németország az Egyesült Államoktól mentességet kér az orosz olajszankciók alól saját energiabiztonsága érdekében, Brüsszel továbbra is támadja Magyarországot ugyanazért.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 22:34
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Újabb leckét kaptunk a háborúpártiak kettős mércéjéből: amikor Németország orosz olajat finomít, az felelős energiapolitika – amikor Magyarország védi az ellátásbiztonságát, az »orosz függőség«” – kezdte legújabb bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztőség

A német kormány most hivatalosan is mentességet kért az Egyesült Államoktól az orosz olajvállalatok, köztük a Rosznyeft és a Lukoil elleni szankciók alól, hogy tovább működhessenek azok a finomítók, amelyek Németország olajfeldolgozó kapacitásának 12%-át adják

 – magyarázta.

Berlin azzal érvel, hogy ezek a finomítók kulcsfontosságúak az ország energiaellátásának szempontjából: »A szankciók veszélyeztetik Németország energiabiztonságát és tovább gyengíthetik a gazdaságot.« Vagyis a németek szerint az amerikaiak által az orosz energiára kivetett szankciók károsak, a brüsszeliek viszont kívánatosak. Ki érti ezt?” – zárta.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Anadolu)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Ami elég hosszú ideje tart...

Bayer Zsolt avatarja

Meya Åberg, gyere ide hozzánk. Itt nem fognak megerőszakolni fekete barbárok!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu