Orbán Balázs: Újabb leckét kaptunk a háborúpártiak kettős mércéjéből

„Újabb leckét kaptunk a háborúpártiak kettős mércéjéből: amikor Németország orosz olajat finomít, az felelős energiapolitika – amikor Magyarország védi az ellátásbiztonságát, az »orosz függőség«” – kezdte legújabb bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
A német kormány most hivatalosan is mentességet kért az Egyesült Államoktól az orosz olajvállalatok, köztük a Rosznyeft és a Lukoil elleni szankciók alól, hogy tovább működhessenek azok a finomítók, amelyek Németország olajfeldolgozó kapacitásának 12%-át adják
– magyarázta.