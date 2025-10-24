Jean-Paul Garraud: Brüsszel megszállottja Magyarországnak, de Budapest nem fog meghajolni!

Von der Leyen asszony megszállottja Magyarországnak. Brüsszel politikai támadása Budapesttel szemben már nem véletlen, hanem tudatos stratégia

– fogalmazott a képviselő. A francia patrióta politikus hozzátette:

Orbán Viktor legitim módon megválasztott kormányt vezet, ez a magyarok döntése volt, akár tetszik önöknek, akár nem. És ez a nép büszke a történelmére, identitására, hagyományaira, szuverenitására. Röviden tehát mindenre, amit Brüsszel támad.

Brüsszel kettős mércéje

Jean-Paul Garraud szerint Brüsszelben már régen túlléptek a politikai viták határán, és mostanra tudatos zsarolási gyakorlat zajlik Magyarországgal szemben:

Tegnap azzal vádolták Magyarországot, hogy megsérti az önök jogállamiságról alkotott homályos felfogását. Ma már kémkedésről beszélnek, és holnap meddig fog fajulni ez a megbélyegző őrület?

Garraud külön kiemelte az Erasmus-ügyet is, amely szerinte jól mutatja az uniós intézmények képmutatását.

Miközben a magyar diákokat igazságtalanul megfosztják az Erasmus programtól, az Európai Bizottság most olyan közel-keleti és észak-afrikai országokat akar bevonni a programba, mint például Algéria, ahol az emberi jogok helyzete korántsem példaértékű. Az Európai Unió bünteti az egyik tagállamát, de jutalmazza a külföldi autoriter rezsimeket. Micsoda botrány és micsoda képmutatás!

A képviselő beszédében felidézte Magyarország példátlan megbüntetését is.

2025 októberében Magyarország továbbra is napi egymillió eurós elképesztő büntetést fizet az Európai Unió bírósága által kiszabott büntetésként, mert megtagadta a migránsok kötelező befogadását. Mindehhez még 200 millió euró kiegészítő bírság is járul. Ez a szuverenitás ára!

Mint mondta, Brüsszel a feltételesség elvére hivatkozva több mint 19 milliárd eurónyi forrást tart vissza a magyaroktól.

Ez egy valódi zsarolás, egy politikai botrány. Magyarország ellenáll, és a bizottságnak mondom: Magyarország nem fog meghajolni, ahogy a Patriótákat sem lehet térdre kényszeríteni.

– összegezte Jean-Paul Garraud.