Szijjártó Péter élesen kritizálta Brüsszel képmutatását

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten világossá tette: Magyarország nyíltan vásárol orosz kőolajat, mert nincs más lehetősége. Hozzátette, hogy több európai ország titokban, kerülőúton szerzi be az orosz olajat, mivel az olcsóbb.

(Fotó: Polyák Attila)

Szijjártó Péter az energiáról és a képmutatásról

A minisztert a magyar–azeri gazdasági vegyes bizottság ülése után kérdezték Donald Trump amerikai elnök kijelentéséről, amelyben az európai országokat az orosz olajvásárlás leállítására szólította fel. Szijjártó Péter így reagált:

Ne engedjük, hogy megtévesszenek minket a képmutatók, ugyanis azok közül, akik a leghangosabban kiabálnak kígyót-békát Magyarországra és Szlovákiára az olajvásárlásuk miatt, jelentős számban vannak olyanok, akik ugyanúgy orosz olajat vásárolnak, csak kerülőúton, bizonyos ázsiai országokon keresztül.

A tárcavezető hozzátette:

Ők azért vesznek orosz olajat titokban, mert az olcsóbb. Mi meg azért veszünk orosz olajat nyíltan, mert nincs más lehetőségünk.

Kiemelte:

Az energiavásárlás az egy fizikai kérdés. Onnan lehet energiahordozót vásárolni, ahonnan vezeték jön ide.

Szerinte az is hozzájárult a helyzethez, hogy az Európai Unió elutasította Magyarország kérését a délkelet-európai földgázvezetékek kapacitásának bővítésére, Horvátország pedig nem a hozzánk vezető alternatív csővezeték kapacitását növelte, hanem a tranzitdíjat emelte meg az európai benchmarkok ötszörösére.

A tárcavezető bírálta a Tisza Pártot

A sajtótájékoztatón szóba került a Tisza Párt adópolitikája is. A miniszter szerint:

Az emberek jogosan gondolták azt, hogy a magyar politikában (…) Gyurcsány Ferenc alá már senki nem fog süllyedni, a Tisza Pártnak azonban sikerült.

Hozzátette:

Gyurcsány Ferenc a választás után ismerte be kénytelen-kelletlen, hogy hazudott a választási kampány alatt, a Tisza Párt pedig bejelentette, hogy hazudik már most a választási kampány alatt. A Tisza Pártnak sikerült Gyurcsány Ferenc alá menni.

Régiós együttműködésről

A külügyminiszter az azeri–örmény békefolyamat jelentőségéről is beszélt. Úgy fogalmazott:

Ez az egyik legfontosabb központi korridor a régióban, és úgy véljük, ez az új megállapodás, amikor valóra válik, új lendületet ad az országok tranzitlehetőségei számára.

Szerinte a közlekedés, az áruszállítás és az emberek mozgása szempontjából minden ország számára előnyös lesz a megállapodás.

Mi a magunk részéről ennek a korridornak a ránk eső részét építjük, befektetéseket eszközölünk a vasútba és a közútba, hogy fejlesszük az áruszállítási lehetőségeket

– tette hozzá.