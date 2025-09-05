Szijjártó Péter élesen kritizálta Brüsszel képmutatását

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten világossá tette: Magyarország nyíltan vásárol orosz kőolajat, mert nincs más lehetősége. Hozzátette, hogy több európai ország titokban, kerülőúton szerzi be az orosz olajat, mivel az olcsóbb.
Szijjártó Péter az energiáról és a képmutatásról
A minisztert a magyar–azeri gazdasági vegyes bizottság ülése után kérdezték Donald Trump amerikai elnök kijelentéséről, amelyben az európai országokat az orosz olajvásárlás leállítására szólította fel. Szijjártó Péter így reagált:
Ne engedjük, hogy megtévesszenek minket a képmutatók, ugyanis azok közül, akik a leghangosabban kiabálnak kígyót-békát Magyarországra és Szlovákiára az olajvásárlásuk miatt, jelentős számban vannak olyanok, akik ugyanúgy orosz olajat vásárolnak, csak kerülőúton, bizonyos ázsiai országokon keresztül.
A tárcavezető hozzátette:
Ők azért vesznek orosz olajat titokban, mert az olcsóbb. Mi meg azért veszünk orosz olajat nyíltan, mert nincs más lehetőségünk.
Kiemelte:
Az energiavásárlás az egy fizikai kérdés. Onnan lehet energiahordozót vásárolni, ahonnan vezeték jön ide.
Szerinte az is hozzájárult a helyzethez, hogy az Európai Unió elutasította Magyarország kérését a délkelet-európai földgázvezetékek kapacitásának bővítésére, Horvátország pedig nem a hozzánk vezető alternatív csővezeték kapacitását növelte, hanem a tranzitdíjat emelte meg az európai benchmarkok ötszörösére.
A tárcavezető bírálta a Tisza Pártot
A sajtótájékoztatón szóba került a Tisza Párt adópolitikája is. A miniszter szerint:
Az emberek jogosan gondolták azt, hogy a magyar politikában (…) Gyurcsány Ferenc alá már senki nem fog süllyedni, a Tisza Pártnak azonban sikerült.
Hozzátette:
Gyurcsány Ferenc a választás után ismerte be kénytelen-kelletlen, hogy hazudott a választási kampány alatt, a Tisza Párt pedig bejelentette, hogy hazudik már most a választási kampány alatt. A Tisza Pártnak sikerült Gyurcsány Ferenc alá menni.
Régiós együttműködésről
A külügyminiszter az azeri–örmény békefolyamat jelentőségéről is beszélt. Úgy fogalmazott:
Ez az egyik legfontosabb központi korridor a régióban, és úgy véljük, ez az új megállapodás, amikor valóra válik, új lendületet ad az országok tranzitlehetőségei számára.
Szerinte a közlekedés, az áruszállítás és az emberek mozgása szempontjából minden ország számára előnyös lesz a megállapodás.
Mi a magunk részéről ennek a korridornak a ránk eső részét építjük, befektetéseket eszközölünk a vasútba és a közútba, hogy fejlesszük az áruszállítási lehetőségeket
– tette hozzá.