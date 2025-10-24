Brüsszel azt akarja, hogy Magyarországon töröljék el a rezsicsökkentést + videó

– A brüsszeliek azt akarják, hogy Magyarországon töröljék el a rezsicsökkentést, a DK és a Tisza Párt pedig ezt a brüsszeli vonalat támogatja – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádió reggeli műsorában. A miniszterelnök az orosz energiahordozók importjának tilalmáról szóló brüsszeli tervekre reagálva elmondta: még harcolnak, ez a csata még nem veszett el, noha komoly manőverekre van szükség.
A brüsszeliek azt akarják, hogy Magyarországon töröljék el a rezsicsökkentést, mert annak árát a nagy multicégek és energiacégek fizetik meg, és Brüsszel az ő érdeküket képviseli a magyar emberekkel szemben
– figyelmeztetett.
– A rezsicsökkentés ellenfeleinek kapóra jön, hogy most szankciók vannak az orosz energiahordozókkal szemben – ismerte el a kormányfő.
Hangsúlyozta, hogy ha nekünk többet, akár kétszeresét kell fizetnünk az olajért meg a gázért, akkor az embereknek sem lehet a mostani, rezsicsökkentett áron továbbadni.
Tehát aki rezsicsökkentést akar, annak meg kell védenie Magyarországnak azt a jogát, hogy az oroszoktól vásároljunk, vagy az oroszokéval azonos áron, vagy annál olcsóbban vásároljunk olajat és gázt. Ez a meccs nincs lefutva
– összegzett Orbán Viktor.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)