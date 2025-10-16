Rendkívüli

Immár hivatalos: garázdasággal gyanúsították meg Ruszin-Szendi Romuluszt

Vlagyimir PutyinszankciócsomagEurópaNyugatorosz energiaenergiaipargazdaság

Putyin szerint a Nyugat csak magának ártott az orosz energia elutasításával

Több évtizedre előre meghatározhatják az orosz energiapolitika döntései a globális piacok alakulását – hangsúlyozta Vlagyimir Putyin a világ energiaiparának jövőjéről tartott plenáris ülésén.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 17:50
Putyin szerint Oroszország döntései évtizedekre meghatározhatják a globális energiaipar alakulását Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz energia hete alkalmából rendezett plenáris ülésen beszélt a globális és az orosz energiaipar előtt álló kihívásokról, kiemelve a világ energiaellátásának átalakulását és az európai országokat sújtó piaci feszültségeket – írja a RIA Novosztyi forrásaira hivatkozva az Origo.

Putyin szerint Oroszország döntései évtizedekre meghatározhatják a globális energiaipar alakulását.
Putyin szerint Oroszország döntései évtizedekre meghatározhatják a globális energiaipar alakulását (Fotó: AFP)

Az államfő elsőként a világ energiaipari kapcsolatrendszerének objektív átalakulására hívta fel a figyelmet. „Egyszerűen csak új gazdasági fejlődési központok jönnek létre, ott nő a fogyasztás, ennyi az egész” – fogalmazott.

Putyin hangsúlyozta az energiaellátás mesterséges felbomlásának kockázatait is, amelyeket szerinte egyes nyugati politikai csoportok agresszív lépései idéztek elő. 

Kiemelte, hogy számos európai állam politikai nyomásra feladta az orosz energiahordozók vásárlását, amely jelentősen rontotta gazdasági teljesítményüket, és csökkentette az ipar versenyképességét. A német gazdaság példáját említve az elnök elmondta, hogy az országban júliusban 6,6 százalékkal csökkent a termelés a 2021-es átlaghoz képest, ami jól mutatja a nyugat-európai gazdaságot sújtó következményeket.

Az olajpiacról szólva Putyin rámutatott, hogy az idei globális kereslet 104,5 millió hordó/nap lesz, ami meghaladja az előző évit. Hangsúlyozta, hogy a belső égésű motorral működő járművek továbbra is jelentős szerepet játszanak a világ energiaszerkezetében.

Putyin szerint az olajszektor stabil

Oroszország továbbra is az egyik vezető olajtermelő ország, és Putyin szerint a tisztességtelen verseny ellenére az orosz olajszektor stabil marad. Az elnök azt is kiemelte, hogy az év végére várhatóan mennyi olajat termelnek és mit jelent ez a világgazdaság számára, erről IDE KATTINTVA, az Origo cikkében olvashat bővebben.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Mit hozhat a pénteki Zelenszkij–Trump találkozó az orosz–ukrán háborúban?

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu