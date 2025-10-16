Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz energia hete alkalmából rendezett plenáris ülésen beszélt a globális és az orosz energiaipar előtt álló kihívásokról, kiemelve a világ energiaellátásának átalakulását és az európai országokat sújtó piaci feszültségeket – írja a RIA Novosztyi forrásaira hivatkozva az Origo.

Putyin szerint Oroszország döntései évtizedekre meghatározhatják a globális energiaipar alakulását (Fotó: AFP)

Az államfő elsőként a világ energiaipari kapcsolatrendszerének objektív átalakulására hívta fel a figyelmet. „Egyszerűen csak új gazdasági fejlődési központok jönnek létre, ott nő a fogyasztás, ennyi az egész” – fogalmazott.

Putyin hangsúlyozta az energiaellátás mesterséges felbomlásának kockázatait is, amelyeket szerinte egyes nyugati politikai csoportok agresszív lépései idéztek elő.

Kiemelte, hogy számos európai állam politikai nyomásra feladta az orosz energiahordozók vásárlását, amely jelentősen rontotta gazdasági teljesítményüket, és csökkentette az ipar versenyképességét. A német gazdaság példáját említve az elnök elmondta, hogy az országban júliusban 6,6 százalékkal csökkent a termelés a 2021-es átlaghoz képest, ami jól mutatja a nyugat-európai gazdaságot sújtó következményeket.