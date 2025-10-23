Orbán Balázs: Magyarország készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére

Orbán Balázs az uniós csúcstalálkozó alkalmából magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: Magyarország célja, hogy létre tudjon jönni a budapesti békecsúcs, és hogy végre le tudják zárni az orosz-ukrán konfliktust.
Csak a tárgyalások visznek közelebb a békéhez. Ha nincs tárgyalás, akkor semmi esélyünk nincs közelebb jutni a békéhez
– fogalmazott. Közölte:
Magyarországnak Európával, az európai pozícióval van problémája. Morálisan és racionalitási szempontból is tarthatatlan az európai pozíció, mert miközben békéről és mielőbbi megegyezésről beszélnek, közben elutasítják a kommunikációt a háborúban részt vevő felek egyikével. Lehet, hogy mindenki békéről beszél, de nem mindenki gondolja komolyan. Itt van egy lehetőség a békére, azonban valakik ez ellen beszélnek, ez ellen dolgoznak, valaki meg emellett beszél, és ezért dolgozik - jegyezte meg.
Hozzátette:
Budapest mindenki számára nyitott. Ha a két tárgyaló fél bárki mást meg szeretne hívni, akkor a béke érdekében mi mindenkinek a fogadására készek vagyunk
– jelentette ki. Szavai szerint a magyar miniszterelnök az Európai Tanács ülésén is amellett érvel, hogy ez szinte az utolsó esélye Európának. A háborús stratégia helyett egy másik megközelítést kellene alkalmazni. Magyarország véleménye szerint európai-orosz tárgyalásokat is kellene kezdeni, ezzel is támogatva az amerikai békekezdeményezéseket, nem pedig azzal ellentétesen dolgozni.
Amíg közelebb kerülünk a tűzszünethez, illetőleg a béketárgyalásokhoz és a hosszú távú rendezéshez, addig mi támogatjuk az amerikai pozíciót
– fogalmazott Orbán Balázs, majd közölte:
Magyarország azt reméli, hogy sikerrel jár az amerikai elnök békekezdeményezése.
Ha a kommunikációs és diplomáciai manőverek olyan szakaszba jutnak, hogy az amerikai és az orosz elnök Alaszka után újra találkozik, akkor Budapest készen áll megrendezni a békecsúcsot.
Azzal összefüggésben, hogy az Európai Unió Tanácsa csütörtökön elfogadta az Oroszország elleni 19. szankciós csomagot, Orbán Balázs rámutatott: az uniós megszorítóintézkedések ellenére Oroszország nem omlott össze. A szankciók tönkre teszik Európát, és nem teszik tönkre Oroszországot.