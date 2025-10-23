Orbán BalázsEurópabékecsúcs

Orbán Balázs: Magyarország készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére

A békemenettel Magyarország azt üzente a világnak, hogy készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön Brüsszelben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 23:42
Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Balázs az uniós csúcstalálkozó alkalmából magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: Magyarország célja, hogy létre tudjon jönni a budapesti békecsúcs, és hogy végre le tudják zárni az orosz-ukrán konfliktust.

Csak a tárgyalások visznek közelebb a békéhez. Ha nincs tárgyalás, akkor semmi esélyünk nincs közelebb jutni a békéhez

– fogalmazott. Közölte: 

Magyarországnak Európával, az európai pozícióval van problémája. Morálisan és racionalitási szempontból is tarthatatlan az európai pozíció, mert miközben békéről és mielőbbi megegyezésről beszélnek, közben elutasítják a kommunikációt a háborúban részt vevő felek egyikével. Lehet, hogy mindenki békéről beszél, de nem mindenki gondolja komolyan. Itt van egy lehetőség a békére, azonban valakik ez ellen beszélnek, ez ellen dolgoznak, valaki meg emellett beszél, és ezért dolgozik - jegyezte meg. 

Hozzátette:

Budapest mindenki számára nyitott. Ha a két tárgyaló fél bárki mást meg szeretne hívni, akkor a béke érdekében mi mindenkinek a fogadására készek vagyunk

– jelentette ki. Szavai szerint a magyar miniszterelnök az Európai Tanács ülésén is amellett érvel, hogy ez szinte az utolsó esélye Európának. A háborús stratégia helyett egy másik megközelítést kellene alkalmazni. Magyarország véleménye szerint európai-orosz tárgyalásokat is kellene kezdeni, ezzel is támogatva az amerikai békekezdeményezéseket, nem pedig azzal ellentétesen dolgozni. 

Amíg közelebb kerülünk a tűzszünethez, illetőleg a béketárgyalásokhoz és a hosszú távú rendezéshez, addig mi támogatjuk az amerikai pozíciót

– fogalmazott Orbán Balázs, majd közölte: 

Magyarország azt reméli, hogy sikerrel jár az amerikai elnök békekezdeményezése.

Ha a kommunikációs és diplomáciai manőverek olyan szakaszba jutnak, hogy az amerikai és az orosz elnök Alaszka után újra találkozik, akkor Budapest készen áll megrendezni a békecsúcsot. 

Azzal összefüggésben, hogy az Európai Unió Tanácsa csütörtökön elfogadta az Oroszország elleni 19. szankciós csomagot, Orbán Balázs rámutatott: az uniós megszorítóintézkedések ellenére Oroszország nem omlott össze. A szankciók tönkre teszik Európát, és nem teszik tönkre Oroszországot. 

Oroszország az uniós szankciók ellenére is képes finanszírozni a háborús kiadásait. Magyarország azt mondja, hogy egy ilyen típusú szankciós politikának nincs értelme - szögezte le. Az orosz energiáról való uniós leválással kapcsolatban Orbán Balázs azt mondta, ha ez bekövetkezne, akkor az EU versenyképességi romlása még gyorsabb lenne, mint a háború kezdetét követő elmúlt három és fél évben. Egy ilyen intézkedés ellen Magyarország minden rendelkezésére álló eszközzel tiltakozni fog. 

Tiltakozni fog azért, mert "nem engedhetjük meg, hogy Magyarország és a magyar emberek fizessék meg egy olyan háborúnak az árát, amihez semmi közünk, és ami egyébként nem visz minket közel semmilyen konfliktus lezárásához

– jelentette ki. A tervezett ukrán uniós tagsággal kapcsolatban Orbán Balázs azt mondta: az intézkedés azt célozza, hogy könnyebb legyen pénzt adni Ukrajnának. 

Ez szerintünk egy olyan dolog, ami nem jó egész Európa számára, de a magyar emberek számára sem, ezért mi ezt a megközelítést ellenezzük

– tette hozzá nyilatkozatában a miniszterelnök politikai igazgatója.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)

 

add-square Budapesti békecsúcs

Lesz békecsúcs Budapesten! – állítja Orbán Viktor + videó

Budapesti békecsúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu