Orbán Viktor: Az EU-csúcson két célt akarunk elérni, hogy az ukránokat ne engedjük be, a pénzünket pedig ne engedjük ki

„Nehéz megérkezni Brüsszelbe egy Békemenet után, mert az adrenalin is fönt van, a vérnyomás is, meg egyáltalán nem olyan egyszerű dolog ilyen hatalmas, talán soha nem látott méretű tömeg előtt beszélni. '56 érzelmileg is megindítja az embert, szóval az ember egy kicsit más állapotba kerül, de mire beérek a tárgyalóterembe, addigra minden rendben lesz, adrenalin, pulzus, vérnyomás” – kezdte a Bohár Dánielnek adott gyorsinterjút Orbán Viktor.
Orbán Viktor úgy fogalmazott:
Ha politikailag nézzük a dolgot, akkor könnyű dolgom van most. Ugye az uniós csúcsnál mi két célt akarunk elérni. Az ukránokat ne engedjük be, a pénzünket meg ne engedjük ki. Most Magyarország az egyetlen ország, amely ezt nyilvánosan, vitára kész módon és harcosan, tehát konfliktust vállalva képviseli. Ezért mi vagyunk hatalmas nyomás alatt.