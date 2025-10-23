Orbán Viktor: Az EU-csúcson két célt akarunk elérni, hogy az ukránokat ne engedjük be, a pénzünket pedig ne engedjük ki

Amikor én megérkezek egy Békemenet után, itt nincs miről beszélni. Nem arról van szó, hogy én mit gondolok, még csak nem is arról, hogy mit gondol a magyar kormány. Nem a világ végén van, Brüsszel, kapnak híreket, mindenki láthatja, Magyarországnak van egy álláspontja, ez a nép, a magyar nemzet álláspontja. Nem fogunk róla elmozdulni, különösen nem érdemes vehemensen mellbe támadni a magyar miniszterelnököt, ilyenkor mindig könnyebb dolgom van.