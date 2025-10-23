Orbán ViktorBrüsszelminiszterelnök

Orbán Viktor ismét konkrét javaslattal érkezett Brüsszelbe + videó

– Szerintem az ukrán ügyben ma egyáltalán érdemi tárgyalást nem is kellene folytatni, tekintettel arra, hogy küszöbön van egy orosz–amerikai békecsúcs – mondta a miniszterelnök úton Brüsszel felé, Bohár Dánielnek nyilatkozva. Orbán Viktor két javaslattal érkezett az EU-csúcsra.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 20:56
Orbán Viktor miniszterelnök
A miniszterelnök úgy fogalmazott:

Furcsa helyzetben van az unió, és felelősségteljesen kell erre gondolni. Szerintem az ukrán ügyben ma egyáltalán érdemi tárgyalást nem is kellene folytatni, tekintettel arra, hogy küszöbön van egy orosz–amerikai békecsúcs. Két dolgot kéne tennünk. Az első, hogy most nem csinálunk semmit, nehogy azzal csökkentsük az orosz–amerikai megegyezés esélyét, és egy másik dolgot is, amit én régóta javaslok minden ülésen – ma is fogom, sosem fogadják meg –, hogy az Európai Uniónak önállóan is tárgyalást kellene kezdeni Oroszországgal.

Orbán Viktor a Békemenet után ment Brüsszelbe. A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott: 

Újra itt. Minden idők legnagyobb Békemenetével a hátam mögött.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

