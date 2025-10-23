Lesz békecsúcs Budapesten! – állítja Orbán Viktor + videó

A Békemenet után továbbra is sűrű programja van a miniszterelnöknek, akivel a brüsszeli EU-csúcs felé tartva készített villáminterjút a repülőgépen Bohár Dániel.

Rossz hír a háborúpártiaknak és jó hír mindazoknak, akik békére vágynak, hogy az amerikaiak egyáltalán nem adták fel a békecsúcs megrendezésére vonatkozó terveiket – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután amerikai kollégájával tárgyalt, és ezt a gondolatot idézte fel Bohár Dániel a kormányfőnek.

A Békemenet meg a békecsúcs ugyanannak az éremnek két oldala

– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki úgy fogalmazott, hogy azért lesz békecsúcs Magyarországon, mert van Békemenet, amely Európa legnagyobb békepárti mozgalma, és amely ezt a kormányt adja Magyarországnak.

Tehát ha vannak ilyen civil mozgalmak, akkor van békepárti kormány, ha van békepárti kormány, ami elég bátor és ügyes, akkor lesz békecsúcs Budapesten

– fejtette ki Orbán Viktor miniszterelnök.