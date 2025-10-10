A Tisza Párt Webert szolgálja ki és Ukrajnával áll szövetségben + videó

Egyre magasabbra csapnak a botrány hullámai a Tisza Párt körül: Menczer Tamás a Hír TV-nek pontokba szedte, mi mindent tudunk meg napról napra Magyar Péter csapatáról.

Menczer Tamás (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója rámutatott:

1. A Tisza Párt tagjainak Manfred Weber, az Európai Néppárt elnökének embere a főnöke, „az elnök, Magyar Péter, akinek Weber újra megvédte a mentelmi jogát. Weber utasításait hajtja végre Ukrajnától migráción át a gazdasági adókérdésekkel bezárólag”.

2. A Tisza Párt Ukrajnával, annak elnökével, Volodimir Zelenszkijjel áll szövetségben,

Ezt is látjuk, már az applikációt (a Tisza Párt alkalmazását – a szerk.) is ők gyártják. Zelenszkij várja a kormányváltást, erre vágyik. Tudjuk, hogy miért. A Tisza és a szavazói támogatják Ukrajna uniós tagságát, cserébe az ukránok segítik a Tisza Pártot, már applikációval is.

3. Nincs olyan nap, hogy ne bukna le Tarr Zoltán. Lebukott a Tisza-adóval, a kórházak és iskolák bezárásával. Most legutóbb megsértette a melósokat, meg a tanárokat is, mutatott rá Menczer Tamás.

Tehát az emberek látják ezeket a bukásokat, ezeket a botrányokat, most a fegyverbotrányról, meg az összes többiről nem is beszélve. Az emberek látják, hogy micsoda a Tisza Párt. Webert szolgálja ki, Ukrajnával van szövetségben, és a te pénzedet meg elveszi, és Weber utasítására odaadja Ukrajnának. Na, ez nem kell az embereknek

– közölte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Hozzátette: ezzel szemben látható az is, hogy mit ajánl a kormány. A családtámogatások megduplázását, az édesanyák adómentességét – most a háromgyerekeseknek, januártól a kétgyermekeseknek felmenő rendszerben –, adómentes csedet és gyedet, hathavi fegyverpénzt, egymillió munkahelyet, időseknek élelmiszer-utalványt, fiataloknak kedvezményt stb.

Mi ezt kínáljuk nekik. És az emberek ebből tudnak választani. Szerintem a magyarok kellően bölcsek, hogy a döntésüket meghozzák

– zárta gondolatait Menczer Tamás.