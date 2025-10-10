Menczer TamásTisza PártMagyar Péter

A Tisza Párt Webert szolgálja ki és Ukrajnával áll szövetségben + videó

Az emberek kellően bölcsek ahhoz, hogy eldöntsék, azt akarják-e, amit a kormány kínál a családoknak, a fiataloknak, nyugdíjasoknak, vagy azt, amit a Tisza Párt akar, elvenni a magyarok pénzét és odaadni Ukrajnának.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 10. 16:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyre magasabbra csapnak a botrány hullámai a Tisza Párt körül: Menczer Tamás a Hír TV-nek pontokba szedte, mi mindent tudunk meg napról napra Magyar Péter csapatáról.

Budapest, 2025. szeptember 16. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án. Október elejéig tartó szórólapkampányt indít a Fidesz annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a "Tisza-adóról" és a lehetséges hatásáról - jelentette be a a kormánypártok kommunikációs igazgatója. MTI/Hegedüs Róbert
Menczer Tamás (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója rámutatott:

1. A Tisza Párt tagjainak Manfred Weber, az Európai Néppárt elnökének embere a főnöke, „az elnök, Magyar Péter, akinek Weber újra megvédte a mentelmi jogát. Weber utasításait hajtja végre Ukrajnától migráción át a gazdasági adókérdésekkel bezárólag”. 

2. A Tisza Párt Ukrajnával, annak elnökével, Volodimir Zelenszkijjel áll szövetségben,  

Ezt is látjuk, már az applikációt (a Tisza Párt alkalmazását – a szerk.) is ők gyártják. Zelenszkij várja a kormányváltást, erre vágyik. Tudjuk, hogy miért. A Tisza és a szavazói támogatják Ukrajna uniós tagságát, cserébe az ukránok segítik a Tisza Pártot, már applikációval is. 

3. Nincs olyan nap, hogy ne bukna le Tarr Zoltán. Lebukott a Tisza-adóval, a kórházak és iskolák bezárásával. Most legutóbb megsértette a melósokat, meg a tanárokat is, mutatott rá Menczer Tamás.

Tehát az emberek látják ezeket a bukásokat, ezeket a botrányokat, most a fegyverbotrányról, meg az összes többiről nem is beszélve. Az emberek látják, hogy micsoda a Tisza Párt. Webert szolgálja ki, Ukrajnával van szövetségben, és a te pénzedet meg elveszi, és Weber utasítására odaadja Ukrajnának. Na, ez nem kell az embereknek 

– közölte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. 

Hozzátette: ezzel szemben látható az is, hogy mit ajánl a kormány. A családtámogatások megduplázását, az édesanyák adómentességét – most a háromgyerekeseknek, januártól a kétgyermekeseknek felmenő rendszerben –, adómentes csedet és gyedet, hathavi fegyverpénzt, egymillió munkahelyet, időseknek élelmiszer-utalványt, fiataloknak kedvezményt stb. 

Mi ezt kínáljuk nekik. És az emberek ebből tudnak választani. Szerintem a magyarok kellően bölcsek, hogy a döntésüket meghozzák

 – zárta gondolatait Menczer Tamás.

Borítókép: A Tisza Párt ünnepsége Pannonhalmán (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zemplényi Lili Naómi
idezojelekIlhan Kyuchyuk

Egy ukrán- és migrációpárti, genderaktivista képviselőnek köszönheti Magyar Péter a mentelmi jogát

Zemplényi Lili Naómi avatarja

Kicsoda Ilhan Kyuchyuk, aki kiállt Dobrev, Salis és Magyar mentelmi joga mellett?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu