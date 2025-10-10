Szentkirályi Alexandra: Ez a Békemenet más, mint a többi! + videó

Brüsszel terve világos: háború és minden pénz Ukrajnának – hangsúlyozza legfrissebb közösségi médiás posztjában a budapesti Fidesz frakcióvezetője.

Egy korábbi békemenet Budapesten (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Szentkirályi Alexandra a közzétett videóban az október 23-i békemeneten való részvételre buzdítva emlékeztet: ahhoz, hogy az Európai Unió megvalósítsa elképzeléseit,

bábkormányra van szükségük Magyarországon, mert amíg nemzeti kormányunk van, addig Ukrajna nem lesz az unió tagállama és egy forintot se fogunk adni fegyverekre.

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: Brüsszelnek jelöltje is van.

„Nyíltan felkenték, mentelmi jogával fogják, mindent úgy csinál, ahogy azt mondják neki. Ő kész végrehajtani Brüsszel háborús tervét. De mi ezt nem hagyjuk! Mindenkinek meg kell mozdulnia, ellen kell állnia. Itt az idő, hogy erőt mutassunk. Mindenkinek ott a helye a békemeneten!”

– mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a tömeg a Kossuth térre.

Ahogy az is kiderült már, hogy mikor mond ünnepi beszédet Orbán Viktor. Idén október 23-a kapcsán kétnapos ünnepre készül a kormány, hiszen 22-én délután és este a Műegyetemen, valamint a Bem rakparton megtartják az ilyenkor szokásos megemlékezéseket,

a fő helyszín azonban a Kossuth tér lesz, ahol 23-án 13 órakor mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.

