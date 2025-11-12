LiverpoolVirgil van DijkHoward WebbChris KavanaghManchester City

Nyilvánosságra került a játékvezetők beszélgetése a Manchester City–Liverpool meccs után

Nem csillapodnak a kedélyek a Premier League 11. fordulójában játszott Manchester City–Liverpool rangadó (3-0) után, már ami a vendégek elvett gólját illeti. A 39. percben, még 1-0-s állásnál Virgil van Dijk találatát les miatt érvénytelenítették. A Liverpool hivatalosan is panaszt tett az ügyben, s időközben nyilvánosságra hozták a játékvezetők beszélgetését a vitatott esetnél.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 10:49
Virgil van Dijk hiába fejelte be a labdát, nem adták meg a gólt Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amint arról beszámolunk, a Premier League 11. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén a Liverpool 3-0-s vereséget szenvedett a Manchester City otthonában. Ám a meccs teljesen máshogy is végződhetett volna, ha a 39. percben Chris Kavanagh játékvezető nem veszi el les címén Virgil van Dijk találatát. A Liverpool szöglete után a holland védő védhetetlenül fejelt a bal kapufa mellé, Gianluigi Donnarumma kapus esélytelen volt a hárításra. Ám az ítélet szerint a lesen álló Andy Robertson zavarta a kilátását.

A Liverpool nem tudott egyenlíteni, van Dijk gólját nem adta meg Kavanagh játékvezető (Forrás: X/ESPN FC)
A Liverpool nem tudott egyenlíteni, Van Dijk gólját nem adta meg Kavanagh játékvezető. Forrás: X/ESPN FC

A PGMOL, az angol profi labdarúgás játékvezetői testületét vezető korábbi kiváló játékvezető, Howard Webb arról beszélt, hogy döntés nem volt észszerűtlen, de kétségkívül szubjektív volt. A Liverpool szerint ugyanakkor rossz döntés született, és a klub nehezményezi, hogy a játékvezetők a döntés meghozatalakor nem jártak el alaposan.

 

A Manchester City–Liverpool rangadó legizgalmasabb beszélgetése

A PGMOL a mundér becsületét védve nyilvánosságra hozta a Chris Kavanagh játékvezető, Stuart Burt asszisztens, Michael Oliver VAR-játékvezető és az asszisztense, Tim Wood között kommunikációt.

Burt: „Robertson, Robertson, Robertson. Robertson a kapus látóterében van, közvetlenül előtte. Lehajol a labda elől, de nagyon, nagyon közel van hozzá. Azt hiszem, a látóterében van, azt hiszem, zavarta.”

Kavanagh: „Rendben, tehát akkor les.”

Burt: „Szerintem is les.”

Kavanagh: „A pályán hozott döntés: les.”

Oliver: „Szóval egyértelmű a leshelyzet. És van mozgás is. Van olyan fenti kamerafelvétel, amely megmutatja, hogy mennyire takarják a kapus látómezejét?”

Wood: „Egyetértek a pályán hozott döntéssel. Szerintem is les. Ez egy egyértelmű és nyilvánvaló szituáció, ami egyértelműen befolyásolja a kapust.”

Oliver: „Chris, itt Michael. Megerősítem a pályán hozott döntést: les Andy Robertson ellen. Lespozícióban van, nagyon közel a kapushoz, és egy nyilvánvaló mozdulatot tesz közvetlenül előtte. Ellenőrzés befejezve, les.”

 

VAR review/audio for Virgil van Dijk's disallowed goal vs. Man City
byu/whatisbaseball insoccer

A liverpooli This Is Anfield portál felteszi a kérdést, amire valójában nem is vár választ: nem sok időt szántak arra, hogy megnézzék, Roberston valóban takarta-e Donnarumma elől a kilátást.

Mi tagadás, ennél azért sokszor jóval több időt is elszöszmötölnek a VAR-szobában. Mert Virgil van Dijk fejese után most éppen egy perc alatt megszületett a döntés.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekboldogság

A boldogságról

Kondor Katalin avatarja

Valamit elrontott az emberiség, ez kétségtelen, hiszen a gonosz igencsak betüremkedett életünkbe, s megmagyarázhatatlanná tette a korábban megmagyarázhatót.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu