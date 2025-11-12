Nyilvánosságra került a játékvezetők beszélgetése a Manchester City–Liverpool meccs után

Amint arról beszámolunk, a Premier League 11. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén a Liverpool 3-0-s vereséget szenvedett a Manchester City otthonában. Ám a meccs teljesen máshogy is végződhetett volna, ha a 39. percben Chris Kavanagh játékvezető nem veszi el les címén Virgil van Dijk találatát. A Liverpool szöglete után a holland védő védhetetlenül fejelt a bal kapufa mellé, Gianluigi Donnarumma kapus esélytelen volt a hárításra. Ám az ítélet szerint a lesen álló Andy Robertson zavarta a kilátását.

A Liverpool nem tudott egyenlíteni, Van Dijk gólját nem adta meg Kavanagh játékvezető. Forrás: X/ESPN FC

A PGMOL, az angol profi labdarúgás játékvezetői testületét vezető korábbi kiváló játékvezető, Howard Webb arról beszélt, hogy döntés nem volt észszerűtlen, de kétségkívül szubjektív volt. A Liverpool szerint ugyanakkor rossz döntés született, és a klub nehezményezi, hogy a játékvezetők a döntés meghozatalakor nem jártak el alaposan.

A Manchester City–Liverpool rangadó legizgalmasabb beszélgetése

A PGMOL a mundér becsületét védve nyilvánosságra hozta a Chris Kavanagh játékvezető, Stuart Burt asszisztens, Michael Oliver VAR-játékvezető és az asszisztense, Tim Wood között kommunikációt.

Burt: „Robertson, Robertson, Robertson. Robertson a kapus látóterében van, közvetlenül előtte. Lehajol a labda elől, de nagyon, nagyon közel van hozzá. Azt hiszem, a látóterében van, azt hiszem, zavarta.”

Kavanagh: „Rendben, tehát akkor les.”

Burt: „Szerintem is les.”

Kavanagh: „A pályán hozott döntés: les.”

Oliver: „Szóval egyértelmű a leshelyzet. És van mozgás is. Van olyan fenti kamerafelvétel, amely megmutatja, hogy mennyire takarják a kapus látómezejét?”

Wood: „Egyetértek a pályán hozott döntéssel. Szerintem is les. Ez egy egyértelmű és nyilvánvaló szituáció, ami egyértelműen befolyásolja a kapust.”

Oliver: „Chris, itt Michael. Megerősítem a pályán hozott döntést: les Andy Robertson ellen. Lespozícióban van, nagyon közel a kapushoz, és egy nyilvánvaló mozdulatot tesz közvetlenül előtte. Ellenőrzés befejezve, les.”