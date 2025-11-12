LiverpoolVARPGMOLPremier League

Szubjektivitás és magyarázkodás: az elnök élő adásban próbált választ adni a Liverpool elvett góljára

A Liverpool magyarázatot várt a Premier League-től és a hivatalos játékvezetői szervezettől, a PGMOL-tól, hogy Virgil van Dijk gólját miért vették el vasárnap a Manchester City ellen. A Liverpool válaszokat kapott: Howard Webb, a PGMOL elnöke élő adásban magyarázkodott, míg kikerült a hangfelvétel is a játékvezetők között, amikor az elvett gólról beszéltek meccs közben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 7:26
A Liverpool válaszokat kapott az elvett gól kapcsán
A Liverpool válaszokat kapott az elvett gól kapcsán Fotó: AFP/Darren Staples
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap a Liverpool 3-0-s vereséget szenvedett a Manchester City otthonában, a meglepően sima eredmény mellett azonban beszédtémát szolgáltattak az első félidőben történtek. Arne Slot együttese még 1-0-s hátránynál kiegyenlített, egy jobb oldali szöglet után Virgil van Dijk fejelt a kapuba. Csakhogy a gólt a partjelző les miatt érvénytelenítette, miután a lesen tartózkodó Andy Robertson zavarhatta a kapust. A pályán hozott döntést a videóbíró is jóváhagyta. A Premier League később közleményt adott ki, amelyen a Liverpool-szurkolók felháborodtak, majd a klub hétfőn hivatalosan is panaszt tett az ügyben.

A Liverpool ezzel a fejessel egyenlített volna, de a videobíró közbeszólt
A Liverpool ezzel a fejessel egyenlített volna, de a videobíró közbeszólt. Fotó: AFP

A Premier League kedden nyilvánosságra hozta a Chris Kavanagh játékvezető, a partjelző és a VAR-szoba közti kommunikációt az eset után. Ebben jól hallható, hogy a partjelző – aki beintette a lest – egyből figyelmeztetett Robertsonra, Michael Oliver, a meccs első számú videóbírója pedig jóváhagyta ezt a döntést. Az egész beszélgetés csak egy percig tartott.

VAR review/audio for Virgil van Dijk's disallowed goal vs. Man City
byu/whatisbaseball insoccer

Az elnök maga is szubjektív ítéletről beszélt

A Liverpool szurkolóit azonban ez sem nyugtatta meg, a közösségi médiában az inkompetencia és a következetlenség jelzőket használták a felvétel láttán, és a helyzetet Howard Webb, a PGMOL elnöke élő adásban adott védőbeszéde sem javította. 

Robertson nem ér hozzá a labdához, de mit csinál? Nézzék meg! Az biztos, hogy amint a labda feléje mozdul, ő három méterre van a kaputól. Jól láthatóan lehajol a labda elől, ami végül a feje fölött átrepül. A labda a kapu azon részébe vágódik, ahol ő volt. Ezután a játékvezetőknek kell megítélniük: vajon ez hatással volt-e Donnarummára és a védési képességére? Itt jön képbe a szubjektivitás.

Webb hangsúlyozta: azt, hogy Robertson mozdulata mennyire volt hatással Donnarummára, igazából csak az olasz kapus tudja. Az elnök szerint a VAR megállapította, hogy a pályán hozott ítélet nem volt egyértelműen és nyilvánvalóan rossz, ezért nem szóltak közbe. 

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekboldogság

A boldogságról

Kondor Katalin avatarja

Valamit elrontott az emberiség, ez kétségtelen, hiszen a gonosz igencsak betüremkedett életünkbe, s megmagyarázhatatlanná tette a korábban megmagyarázhatót.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu