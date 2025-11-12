Szubjektivitás és magyarázkodás: az elnök élő adásban próbált választ adni a Liverpool elvett góljára

Vasárnap a Liverpool 3-0-s vereséget szenvedett a Manchester City otthonában, a meglepően sima eredmény mellett azonban beszédtémát szolgáltattak az első félidőben történtek. Arne Slot együttese még 1-0-s hátránynál kiegyenlített, egy jobb oldali szöglet után Virgil van Dijk fejelt a kapuba. Csakhogy a gólt a partjelző les miatt érvénytelenítette, miután a lesen tartózkodó Andy Robertson zavarhatta a kapust. A pályán hozott döntést a videóbíró is jóváhagyta. A Premier League később közleményt adott ki, amelyen a Liverpool-szurkolók felháborodtak, majd a klub hétfőn hivatalosan is panaszt tett az ügyben.

A Liverpool ezzel a fejessel egyenlített volna, de a videobíró közbeszólt. Fotó: AFP

A Premier League kedden nyilvánosságra hozta a Chris Kavanagh játékvezető, a partjelző és a VAR-szoba közti kommunikációt az eset után. Ebben jól hallható, hogy a partjelző – aki beintette a lest – egyből figyelmeztetett Robertsonra, Michael Oliver, a meccs első számú videóbírója pedig jóváhagyta ezt a döntést. Az egész beszélgetés csak egy percig tartott.

Az elnök maga is szubjektív ítéletről beszélt

A Liverpool szurkolóit azonban ez sem nyugtatta meg, a közösségi médiában az inkompetencia és a következetlenség jelzőket használták a felvétel láttán, és a helyzetet Howard Webb, a PGMOL elnöke élő adásban adott védőbeszéde sem javította.

Robertson nem ér hozzá a labdához, de mit csinál? Nézzék meg! Az biztos, hogy amint a labda feléje mozdul, ő három méterre van a kaputól. Jól láthatóan lehajol a labda elől, ami végül a feje fölött átrepül. A labda a kapu azon részébe vágódik, ahol ő volt. Ezután a játékvezetőknek kell megítélniük: vajon ez hatással volt-e Donnarummára és a védési képességére? Itt jön képbe a szubjektivitás.

Webb hangsúlyozta: azt, hogy Robertson mozdulata mennyire volt hatással Donnarummára, igazából csak az olasz kapus tudja. Az elnök szerint a VAR megállapította, hogy a pályán hozott ítélet nem volt egyértelműen és nyilvánvalóan rossz, ezért nem szóltak közbe.