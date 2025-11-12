magyar válogatotteurópai vb-selejtezőknagy antal

Elég a halogatásból! Keményen üzent Szoboszlainak a válogatott korábbi kapitánya

Nagy Antal szerint mindkét hátralévő csoportmérkőzését megnyeri a magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki selejtező-sorozatban. A legutóbb, 1986-ban vb-járt nemzeti együttes csapatkapitánya ugyanakkor félti Marco Rossi együttesét, amelynek szerinte Örményországban és itthon az írek ellen sem lesz könnyű dolga. Amondó, miért álmodnánk arról, hogy kijutunk, ha nem tudjuk legyőzni Örményországot bárhol. Nagy Antal szerint az igazi erőfelmérő a pótselejtező lesz. A korábbi labdarúgó elárulta, Dzsudzsák Balázst és Szoboszlai Dominiket is kapacitálta, hogy vegyék már el tőle az utolsó magyar vb-csapatkapitány címet.

2025. 11. 12. 4:45
Nagy Antal Budapest, 2025. október 11. Szoboszlai Dominik a Magyarország - Örményország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. október 11-én. MTI/Purger Tamás
Nagy Antal nagyon bízik benne, végül nem lesz csalódott Szoboszlai Dominik Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az utolsó két játéknap előtt Magyarország egy ponttal vezet Írország, kettővel Örményország előtt, s a kezében van a sorsa, hogy megőrizze a második helyet világbajnoki selejtezős csoportjában. Szoboszlai Dominikék már csütörtökön Jerevánban (18.00, tv.: M4 Sport) bebiztosíthatják a pótselejtezőt érő pozíciót, ha nyernek az eddig mindig felülmúlt rivális ellen, és az írek kikapnak otthon az élen álló portugáloktól. Ellenkező esetben valóban sorsdöntő lesz a vasárnapi, Írország elleni mérkőzés a Puskás Arénában (15.00, tv.: M4 Sport). Nagy Antal, a válogatott korábbi labdarúgója egyszerre bizakodó és félti az utódokat.

Nagy Antal
Nagy Antal szerint az örményeket bármilyen körülmények között le kell győzni (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

– Mivel én vagyok a magyar válogatott legoptimistább szurkolója, egyszerű a helyzet: megnyerjük mindkettőt, és ünneplünk egy jót a pesti utolsó mérkőzésen – kezdte optimistán Nagy Antal, majd a 69 esztendős legenda óvatosságra intett.

– Viszont kérdéseket vet fel a két mérkőzés, mert az eddig tapasztaltak szerint a csapat képes apróbb hibák elkövetésére. Ebből következik, hogy aggódni kell még a folytatásért.

 Bár első helyen nem tudunk továbbjutni, mint mi 1985-ben, de bízom benne, lesz pótselejtező. 

Nagy Antal figyelmeztet

Matematikailag lehet még csoportelső Magyarország, ám csodára lenne szükség ahhoz, hogy ne Portugália végezzen az automatikus kijutást érő első helyen. 

A magyar válogatott ráadásul az elmúlt években számos alacsonyabban jegyzett válogatott ellen idegenben nem tudta érvényesíteni a papírformát, döntetlent játszott többek között Bulgáriában, Litvániában és Montenegróban.

– Tanulni kell ezekből az esetekből, nem szabad a véletlenre bízni. Marco Rossi megtanulta, hogy erre a mérkőzésre nem görcsösen, de úgy kell készülni, hogy mi jobbak vagyunk. Látva a hazai meccset, azt mondom, ezt a csapatot bármilyen körülmények között meg tudjuk verni. Ha mi játsszuk a saját játékunkat, az örményeket mindenhol meg kell vernünk. Ha nem, akkor az a kérdés: biztos, hogy helyünk van a világbajnokságon. 

Miért álmodnánk arról, hogy kijutunk, ha nem tudjuk legyőzni Örményországot bárhol?

Nem szabad az utolsó meccsre hagyni a döntést! – adta ki a jelszót Nagy Antal.

– Itthon óvatosan kezdtünk ellenük. Én nem kezdenék kint óvatosan, ne érezzék, hogy sanszuk van. Ahogy a második félidőben csináltuk, tessék demonstrálni, hogy nincs esélyük! Ez az első számú mérkőzés. 

Budapest, 2025. október 11. Willi Orbán (j) és az örmény Tigran Barcegjan a Magyarország - Örményország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. október 11-én. MTI/Purger Tamás
Októberben meg kellett szenvedniük a három pontért Willi Orbánéknak Örményország ellen (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Szoboszlai órája is ketyeg

Magyarország legutóbb közel 40 éve vett részt világbajnokságon. Az 1986-ban Mexikóban a csapatkapitányi karszalagot viselő Nagy Antal jó ideje győzködi az utódokat, köztük a 2022 év vége óta kinevezett Szoboszlai Dominiket.

Dzsudzsák Balázs búcsúmeccsén találkoztunk. 

Mondtam neki, hogy most már itt lenne az ideje, hogy elvegyétek tőlem ezt a címet. Azt válaszolta: »könnyedén menni fog«, én pedig jeleztem, Balázs 12 éve ugyanezt mondta, most már jó lenne.

 Ha mostanában találkoznék Dominikkel, elmondanám neki, hogy nem hiszed el: már elment négy év, úgyhogy jó lenne, ha nem halogatnád ezt a megígért váltást. Én örülnék neki a legjobban, ha végre kijutnánk egy vb-re – avatott be a korábbi játékos, aki szerint a neheze még hátra van.

– Nem ebből a csoportból való továbbjutás lesz a nehéz, hanem a pótselejtező. Mi úgy vagyunk ezzel a pótselejtezővel, engem ez megdöbbent, hogy majd elintézzük. 

De nem Izlanddal fogjuk játszani. Olyan csapatok lesznek, amelyek életveszélyesek a mi szempontunkból. Nekünk most a továbblépés másodlagos feladat. A pótselejtezőben kell majd imádkoznunk, hogy lehetőleg ne olyan csapatot kapjunk, amely ellen matematikailag kevesebb sanszunk van, mint most mondjuk Örményország ellen – mondta Nagy Antal.

Szoboszlai Dominik szerepéről és a válogatott tőle való függéséről is beszélgettünk a Szpíker kornerben Nagy Antallal és Pajor-Gyulai Lászlóval. Az adást alább teljes egészében megnézhetik:

 

