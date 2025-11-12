Elég a halogatásból! Keményen üzent Szoboszlainak a válogatott korábbi kapitánya

Az utolsó két játéknap előtt Magyarország egy ponttal vezet Írország, kettővel Örményország előtt, s a kezében van a sorsa, hogy megőrizze a második helyet világbajnoki selejtezős csoportjában. Szoboszlai Dominikék már csütörtökön Jerevánban (18.00, tv.: M4 Sport) bebiztosíthatják a pótselejtezőt érő pozíciót, ha nyernek az eddig mindig felülmúlt rivális ellen, és az írek kikapnak otthon az élen álló portugáloktól. Ellenkező esetben valóban sorsdöntő lesz a vasárnapi, Írország elleni mérkőzés a Puskás Arénában (15.00, tv.: M4 Sport). Nagy Antal, a válogatott korábbi labdarúgója egyszerre bizakodó és félti az utódokat.

Nagy Antal szerint az örményeket bármilyen körülmények között le kell győzni (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

– Mivel én vagyok a magyar válogatott legoptimistább szurkolója, egyszerű a helyzet: megnyerjük mindkettőt, és ünneplünk egy jót a pesti utolsó mérkőzésen – kezdte optimistán Nagy Antal, majd a 69 esztendős legenda óvatosságra intett.

– Viszont kérdéseket vet fel a két mérkőzés, mert az eddig tapasztaltak szerint a csapat képes apróbb hibák elkövetésére. Ebből következik, hogy aggódni kell még a folytatásért.

Bár első helyen nem tudunk továbbjutni, mint mi 1985-ben, de bízom benne, lesz pótselejtező.