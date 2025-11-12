LiverpoolAndy RobertsonKerkez Milos

A Liverpool játékosa őszintén beszélt a jövőjéről – ebben bízhat Kerkez?

Andy Robertson, a Liverpool labdarúgócsapatának balhátvédje 2026 nyaráig rendelkezik aktív szerződéssel. Hosszabbítás? Egyelőre erről nem hallani, minderre pedig Robertson, Kerkez Milos posztriválisa is egyértelműen utalt. A skót egyelőre csak élvezni szeretné a következő hónapokat, amelyek az utolsók lehetnek a Liverpool színeiben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 6:05
Kerkez Milos, Andy Robertson a következő idényben már talán nem lesznek riválisok a Liverpoolnál
Kerkez Milos, Andy Robertson a következő idényben már talán nem lesznek riválisok a Liverpoolnál Fotó: AFP/PAUL ELLIS
A Liverpool balhátvéd posztja az elmúlt egy hétben Andy Robertsonról szólt. A 31 éves skót hátvéd zsinórban három mérkőzésen kezdett, az Aston Villa és a Real Madrid elleni győztes mérkőzésen a csapat egyik legjobbja volt, viszont a múlt vasárnapi, Manchester City elleni Premier League-mérkőzésre már látványosan elfáradt, Kerkez Milos az 56. percben váltotta őt. A magyar balhátvéd azonban csodát nem tudott tenni, a Liverpoolnak a Man. City elleni 3-0-s vereség már az ötödik volt a bajnokságban 11 forduló alatt. 

Andy Robertson a Liverpool kezdőcsapatában visszaszerezte a helyét Kerkez Milossal szemben
Andy Robertson a Liverpool kezdőcsapatában visszaszerezte a helyét Kerkez Milossal szemben  Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Liverpool játékosa őszintén beszélt a jövőjéről

Robertson szerződése 2026 nyarán lejár a csapattal, és egyelőre nem hallani arról, hogy a felek meghosszabbítanák a 31 éves játékos kontraktusát. Robertson nem is beszélt félre, amikor erről kérdezték

– Bármi is történik, az zárt ajtók mögött fog zajlani, én nyugodtan állok az egész helyzethez – kezdte a csapatkapitány-helyettes a hosszabbításról szóló kérdéskört. 

Ha ez az utolsó évem, akkor ez az utolsó évem. Azt mondtam magamnak, hogy megpróbálom élvezni a következő néhány hónapot, és akkor nyilvánvalóan ez fogja átvenni az irányítást az életem felett. Erről nincs kétségem. Ez történik, amikor az utolsó hat hónapba lépsz.

Most csak a futballra próbálok koncentrálni. Örülök, hogy visszatértem a pályára, örülök, hogy újra játszhattam az utolsó néhány meccsen. Ez fontos, és meglátjuk, mi történik – zárta Robertson, aki a következő napokban a skót válogatott színeiben Görögország és Dánia ellen lép pályára. 

A skótok egyébként már az utolsó két meccs előtt biztos, hogy az első két hely valamelyikén zárnak, a válogatott Dánia legyőzésével pedig akár a pótselejtező elkerülésével, egyenes ágon kvalifikálhatja magát a jövő évi vb-re.

Sűrű menetrend, Kerkez újra kap esélyt?

Noha a magyar balhátvéd kiszorult a kezdőből, hosszú távon ez aligha lesz így, ha Arne Slot tényleg számol Kerkezzel. A Liverpool első számú balhátvédje Kerkez lehet a jövőben, főleg, ha a 2015-ben, mindössze kilenc millió euróért érkezett Robertson a nyáron távozik. Persze, az továbbra is nagy probléma, hogy a jelenlegi rendszerben nincs meg a magyar hátvéd helye, ezt pedig Slot is tudja. 

A novemberi válogatottszünet után újra sűrű menetrend vár a Liverpoolra, elég csak a válogatott meccsek utáni hetet megnézni. 

  • November 22. (szombat), Liverpool–Nottingham Forest, Premier League
  • November 26. (szerda), Liverpool–PSV Eindhoven, Bajnokok Ligája
  • November 30., vasárnap, West Ham–Liverpool, Premier League

Slot a szünet előtti három meccsen ugyanazt a kezdőt küldte fel szinte végig, a játékosok a harmadik találkozóra – Manchester City – teljesen elfáradtak. A holland még egyszer aligha követi el ezt a hibát, ezért a csapat forgatásával Kerkez is visszatérhet a pályára, akár a kezdőcsapatba is. 

