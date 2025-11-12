A Liverpool játékosa őszintén beszélt a jövőjéről – ebben bízhat Kerkez?

A Liverpool balhátvéd posztja az elmúlt egy hétben Andy Robertsonról szólt. A 31 éves skót hátvéd zsinórban három mérkőzésen kezdett, az Aston Villa és a Real Madrid elleni győztes mérkőzésen a csapat egyik legjobbja volt, viszont a múlt vasárnapi, Manchester City elleni Premier League-mérkőzésre már látványosan elfáradt, Kerkez Milos az 56. percben váltotta őt. A magyar balhátvéd azonban csodát nem tudott tenni, a Liverpoolnak a Man. City elleni 3-0-s vereség már az ötödik volt a bajnokságban 11 forduló alatt.

Andy Robertson a Liverpool kezdőcsapatában visszaszerezte a helyét Kerkez Milossal szemben Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Liverpool játékosa őszintén beszélt a jövőjéről

Robertson szerződése 2026 nyarán lejár a csapattal, és egyelőre nem hallani arról, hogy a felek meghosszabbítanák a 31 éves játékos kontraktusát. Robertson nem is beszélt félre, amikor erről kérdezték.

– Bármi is történik, az zárt ajtók mögött fog zajlani, én nyugodtan állok az egész helyzethez – kezdte a csapatkapitány-helyettes a hosszabbításról szóló kérdéskört.

Ha ez az utolsó évem, akkor ez az utolsó évem. Azt mondtam magamnak, hogy megpróbálom élvezni a következő néhány hónapot, és akkor nyilvánvalóan ez fogja átvenni az irányítást az életem felett. Erről nincs kétségem. Ez történik, amikor az utolsó hat hónapba lépsz.

Most csak a futballra próbálok koncentrálni. Örülök, hogy visszatértem a pályára, örülök, hogy újra játszhattam az utolsó néhány meccsen. Ez fontos, és meglátjuk, mi történik – zárta Robertson, aki a következő napokban a skót válogatott színeiben Görögország és Dánia ellen lép pályára.

A skótok egyébként már az utolsó két meccs előtt biztos, hogy az első két hely valamelyikén zárnak, a válogatott Dánia legyőzésével pedig akár a pótselejtező elkerülésével, egyenes ágon kvalifikálhatja magát a jövő évi vb-re.

Sűrű menetrend, Kerkez újra kap esélyt?

Noha a magyar balhátvéd kiszorult a kezdőből, hosszú távon ez aligha lesz így, ha Arne Slot tényleg számol Kerkezzel. A Liverpool első számú balhátvédje Kerkez lehet a jövőben, főleg, ha a 2015-ben, mindössze kilenc millió euróért érkezett Robertson a nyáron távozik. Persze, az továbbra is nagy probléma, hogy a jelenlegi rendszerben nincs meg a magyar hátvéd helye, ezt pedig Slot is tudja.