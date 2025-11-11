Ismét nemet mondott a Liverpool sztárja a nehéz helyzetben lévő csapatnak

A Liverpoolban futballozó Federico Chiesa legutóbb a tavalyi Európa-bajnokságon játszott az olasz válogatottban, a mostani idényben két gólja és három gólpassza van az angol bajnoki címvédőnél. A mostani kimaradásáról Gennaro Gattuso szövetségi kapitány számolt be, azt azonban nem közölte, hogy a támadó miért nem szerepel a nemzeti csapatban.

A Liverpool támadója legutóbb az Európa-bajnokságon lépett pályára a válogatottban (Fotó: Odd Andersen/AFP)

A Liverpool támadója saját kérésre maradt ki

– Gyakran beszélek vele, de tisztelnem kell mindenki döntését és problémáit – mondta a tréner anélkül, hogy bármilyen részletet közölt volna Chiesa döntésének hátteréről. – Mi ketten tudjuk, mi hangzik el közöttünk, én pedig tiszteletben tartom azt, amit elmond. Egyebet nem árulhatok el erről.

A 28 esztendős játékos – aki eleinte nem értette, miért énekelnek neki a Pool szurkolói – eddig 51-szer szerepelt a nemzeti együttesben és hét gólt szerzett.

Az olaszok az elmúlt két világbajnokságra nem jutottak ki, a mostani kvalifikációs sorozatban pedig az I csoportban három ponttal vannak lemaradva a norvégok mögött. Az utolsó két fordulóban előbb csütörtökön Moldovába utaznak, majd vasárnap Milánóban fogadják skandináv riválisukat. A csoportelsők egyenes ágon kijutnak a jövő nyári, amerikai, kanadai és mexikói vb-re, míg a csoportmásodikok márciusban pótselejtezőn küzdhetnek tovább a részvételért.