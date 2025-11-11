Szoboszlai DominikManchester CityigazolásReal MadridfizetésLiverpool FC

Az AS szerint Szoboszlainak a legtöbbet kereső sztárok mellett a helye

Sorra kapja ragyogó teljesítményéért az elismeréseket a Liverpool nyolcasa, akit a szurkolók a csapat legjobbjának tartanak. Ugyanakkor nem véletlenül aggódnak a Vörösök fanatikusai, ugyanis egyre több olyan cikk jelenik meg, miszerint Szoboszlai Dominikot már a nyáron el akarják csábítani. Jelentkezőkben nincs hiány, legyen elég csak a Real Madridot és a Manchester Cityt említeni. Ráadásul mindkét klubnál a 25 éves Szoboszlai megkaphatná azt a fizetést, amire a játékával már egy ideje rászolgált.

Szoboszlai Dominik most a magyar válogatott minél eredményesebb szereplésével foglalkozik elsősorban
Szoboszlai Dominik most a magyar válogatott minél eredményesebb szereplésével foglalkozik elsősorban Fotó: José Breton Forrás: NurPhoto/AFP
Miután a nemzetközi médiában egyre-másra jelentek meg a cikkek arról, hogy a Liverpool elveszítheti a jelenleg legjobb formában teljesítő játékosát, felébredhettek a Vörösök. Amint azt korábban megírtuk, a klub megkezdte a tárgyalásokat Szoboszlai Dominikkal, hogy meghosszabbítsák a 2028 nyarán lejáró szerződését. A klubvezetést többek között az is cselekvésre indíthatta, hogy múlt héten a Liverpool a hivatalos oldalán jelentette be, hogy augusztus után az idényben már másodszor a magyar válogatott csapatkapitányát választották meg a szurkolók a hónap legjobb játékosának. Ám aggódhatnak is a Mersey partján, mert Szoboszlai remeklése bizony másnak is feltűnt.

Szoboszlai volt a kulcsa a Liverpool Real Madrid elleni BL-sikerének
Szoboszlai volt a kulcsa a Liverpool Real Madrid elleni BL-sikerének (Fotó: Getty Images/Liverpool FC)

Szoboszlai megszerzéséhez vélhetően a fizetésén keresztül vezethet az út

Már nem is csodálkozunk rá arra, ha valaki kiemeli a 25 éves játékos fontosságát, kulcsszerepét a Liverpool játékában. Az idén több poszton is bevetett Szoboszlai – volt már jobbhátvéd, védekező és támadó középpályás – eddig pazar évet tudhat maga mögött.

Szoboszlai Dominik  statisztikái a 2025/26-os szezonban:

  • értéke: 85 millió euró,
  • két gól, öt gólpassz fűződik eddig a nevéhez,
  • négyszer választották meg a mérkőzés legjobb játékosának,
  • augusztusban ő lőtte a hónap legszebb gólját (Arsenal), míg versenyben van az október legszebb találatáért (Frankfurt)
  • augusztusban és októberben ő volt a Liverpool legjobbja a szurkolók szavazatai szerint.

A fentiek tekintetében nem csodálkozhatunk azon, hogy a BBC szerint olyan gigaklubok szeretnék a soraikban tudni a magyar válogatott csapatkapitányát, mint a 15-szörös BL-győztes Real Madrid, valamint az elmúlt nyolc évben hatszor Premier League bajnoki címet szerző Manchester City. A Vörösök pedig egyre inkább aggódnak Szoboszlai hosszú távú jövője miatt az Anfielden, igaz, a hírek szerint 2030-ig szóló hosszabbítást szeretnének kötni a játékossal, akinek a bérét is megemelnék.

Szoboszlai a City elleni súlyos vereség elszenvedésekor is csapata legjobbja volt a brit lapok értékelése szerint
Szoboszlai a City elleni súlyos vereség elszenvedésekor is csapata legjobbja volt a brit lapok értékelése szerint  (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Nos, az AS pontosan a játékos fizetését érzi támadhatónak az érdeklődők részéről. A lap információja szerint a Real és a City a legjobb játékosokkal azonos bérezést garantálna Szoboszlainak, aki jelenleg heti 130 ezer eurót keres. Ez pedig a játéka alapján elképesztően alacsony, főleg az európai topklubokban a magyar középpályás pozíciójában játszókkal összehasonlítva.

  • Jude Bellingham (Real Madrid): körülbelül 400 ezer euró/hét
  • Bernardo Silva (Man City): 300 ezer/hét
  • Bruno Fernandes (Man United): 300 ezer/hét
  • Jamal Musiala (Bayern): körülbelül 360 ezer/hét.

Persze most, ezekben a napokban nem ez izgatja Szoboszlait elsősorban, hanem az, hogy a magyar válogatott csapatkapitányaként 40 év után végre kivezesse a nemzeti csapatot a 2026-os világbajnokságra. Ehhez viszont sikerrel kell vennie a csütörtöki, örmények, illetve a vasárnapi, írek elleni világbajnoki selejtezőket. Majd azt követően a márciusi pótselejtezőn is győzni kéne...

