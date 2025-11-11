Az AS szerint Szoboszlainak a legtöbbet kereső sztárok mellett a helye

Miután a nemzetközi médiában egyre-másra jelentek meg a cikkek arról, hogy a Liverpool elveszítheti a jelenleg legjobb formában teljesítő játékosát, felébredhettek a Vörösök. Amint azt korábban megírtuk, a klub megkezdte a tárgyalásokat Szoboszlai Dominikkal, hogy meghosszabbítsák a 2028 nyarán lejáró szerződését. A klubvezetést többek között az is cselekvésre indíthatta, hogy múlt héten a Liverpool a hivatalos oldalán jelentette be, hogy augusztus után az idényben már másodszor a magyar válogatott csapatkapitányát választották meg a szurkolók a hónap legjobb játékosának. Ám aggódhatnak is a Mersey partján, mert Szoboszlai remeklése bizony másnak is feltűnt.

Szoboszlai volt a kulcsa a Liverpool Real Madrid elleni BL-sikerének (Fotó: Getty Images/Liverpool FC)

Szoboszlai megszerzéséhez vélhetően a fizetésén keresztül vezethet az út

Már nem is csodálkozunk rá arra, ha valaki kiemeli a 25 éves játékos fontosságát, kulcsszerepét a Liverpool játékában. Az idén több poszton is bevetett Szoboszlai – volt már jobbhátvéd, védekező és támadó középpályás – eddig pazar évet tudhat maga mögött.

Szoboszlai Dominik statisztikái a 2025/26-os szezonban: értéke: 85 millió euró,

két gól, öt gólpassz fűződik eddig a nevéhez,

négyszer választották meg a mérkőzés legjobb játékosának,

augusztusban ő lőtte a hónap legszebb gólját (Arsenal), míg versenyben van az október legszebb találatáért (Frankfurt)

augusztusban és októberben ő volt a Liverpool legjobbja a szurkolók szavazatai szerint.

A fentiek tekintetében nem csodálkozhatunk azon, hogy a BBC szerint olyan gigaklubok szeretnék a soraikban tudni a magyar válogatott csapatkapitányát, mint a 15-szörös BL-győztes Real Madrid, valamint az elmúlt nyolc évben hatszor Premier League bajnoki címet szerző Manchester City. A Vörösök pedig egyre inkább aggódnak Szoboszlai hosszú távú jövője miatt az Anfielden, igaz, a hírek szerint 2030-ig szóló hosszabbítást szeretnének kötni a játékossal, akinek a bérét is megemelnék.

Szoboszlai a City elleni súlyos vereség elszenvedésekor is csapata legjobbja volt a brit lapok értékelése szerint (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Nos, az AS pontosan a játékos fizetését érzi támadhatónak az érdeklődők részéről. A lap információja szerint a Real és a City a legjobb játékosokkal azonos bérezést garantálna Szoboszlainak, aki jelenleg heti 130 ezer eurót keres. Ez pedig a játéka alapján elképesztően alacsony, főleg az európai topklubokban a magyar középpályás pozíciójában játszókkal összehasonlítva.

Jude Bellingham (Real Madrid): körülbelül 400 ezer euró/hét

Bernardo Silva (Man City): 300 ezer/hét

Bruno Fernandes (Man United): 300 ezer/hét

Jamal Musiala (Bayern): körülbelül 360 ezer/hét.

Persze most, ezekben a napokban nem ez izgatja Szoboszlait elsősorban, hanem az, hogy a magyar válogatott csapatkapitányaként 40 év után végre kivezesse a nemzeti csapatot a 2026-os világbajnokságra. Ehhez viszont sikerrel kell vennie a csütörtöki, örmények, illetve a vasárnapi, írek elleni világbajnoki selejtezőket. Majd azt követően a márciusi pótselejtezőn is győzni kéne...