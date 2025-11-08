Felébredt a Liverpool, már küzdenek Szoboszlai kegyeiért

Egyre-másra kapja az elismeréseket, több sztárklub szívesen vinné a Liverpool magyar klasszisát. Szoboszlai Dominik ráadásul az idei szezonban a Vörösök legjobbja, így nem csoda, ha a szurkolók imádják. Legutóbb éppen október legjobb játékosának szavaták meg, és vélhetően elnyeri a hónap legszebb találata címet is. Ami igazán nagy dolog, hogy az előbb említett elismeréseket augusztus óta kétszer kaphatja meg, ugyanis az év nyolcadik hónapjában már mindkét cím Szoboszlaié lett a szurkolók szavazatai alapján. A magyar válogatott csapatkapitánya októberben négy mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, ezek mindegyikét végigjátszotta, egy gólt – az Eintracht Frankfurt elleni, BL-alapszakaszbeli meccsen szerzett találata lehet a hónap legszebb gólja – és két gólpasszt jegyzett.

Szoboszlai legutóbb, a Real elleni BL-meccsen is a csapata legjobbja volt. Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai szerződésének meghosszabbítása az egyik legfontosabb téma Liverpoolban

Péntek délután a Liverpool a hivatalos oldalán jelentette be, hogy augusztus után az idényben már másodszor a magyar válogatott csapatkapitányát választották meg a szurkolók a hónap legjobb játékosának. Szeptemberben az olasz Federico Chiesa kapta az elismerést. Már nem is csodálkozunk rá arra, ha valaki kiemeli a 25 éves játékos fontosságát, kulcsszerepét a Liverpool játékában. Az idén több poszton is bevetett Szoboszlai – volt már jobbhátvéd, védekező és támadó középpályás – eddig pazar évet tudhat maga mögött.

Szoboszlai Dominik statisztikái a 2025/26-os szezonban:

értéke: 85 millió euró,

két gól, öt gólpassz fűződik eddig a nevéhez,

négyszer választották meg a mérkőzés legjobb játékosának,

augusztusban ő lőtte a hónap legszebb gólját (Arsenal)

augusztusban ő volt a Liverpool legjobbja a szurkolók szavazatai szerint.

🚨🇭🇺 Liverpool have started talks over new deal with Dominik Szoboszlai, after exclusive story 2 weeks ago.



Plan was clear: Szobo and Gravenberch to discuss new contracts soon, as talks started with the Hungarian.



Club super happy + top performances.



🎥 https://t.co/Bi5c4wmwGi pic.twitter.com/nWKxr5rkIt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2025

A szurkolók közül egyre jobban tartottak attól, hogy kedvencükre lecsap valamelyik európai nagy sztárklub, és elcsábítják a Mersey partjáról. Ráadásul a klub még nem kezdett tárgyalásokat Szoboszlaival a 2028. június 30-án lejáró szerződése meghosszabbításáról, amelyben a csapattársaihoz képest szerény – heti 120 ezer fontos – fizetését is a teljesítményéhez igazítsák. Nos, most megnyugodhatnak a Liverpool-fanok, ugyanis az átigazolási hírekben igencsak megbízható Fabrizio Romano nyilvánosságra hozta, hogy a Liverpool illetékesei végre-valahára felébredtek, és megkezdték a megbeszéléseket a 25 éves játékos szerződésének meghosszabbításáról.