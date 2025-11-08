Szoboszlai DominiktárgyalásFabrizio RomanoLiverpool FCszerződés

Felébredt a Liverpool, már küzdenek Szoboszlai kegyeiért

Miután a nemzetközi médiában egyre-másra jelentek meg a cikkek arról, hogy a Liverpool elveszítheti a jelenleg legjobb formában teljesítő játékosát, felébredhettek a Vörösök. Az átigazolásokban igencsak jól értesült Fabrizio Romano nyilvánosságra hozta, hogy a klub megkezdte a tárgyalásokat Szoboszlai Dominikkal, hogy meghosszabbítsák a 2028 nyarán lejáró szerződését.

Molnár László
2025. 11. 08. 15:17
Szoboszlai lett október legjobbja a Liverpool szurkolói szerint
Szoboszlai lett október legjobbja a Liverpool szurkolói szerint Forrás: Liverpool FC
Egyre-másra kapja az elismeréseket, több sztárklub szívesen vinné a Liverpool magyar klasszisát. Szoboszlai Dominik ráadásul az idei szezonban a Vörösök legjobbja, így nem csoda, ha a szurkolók imádják. Legutóbb éppen október legjobb játékosának szavaták meg, és vélhetően elnyeri a hónap legszebb találata címet is. Ami igazán nagy dolog, hogy az előbb említett elismeréseket augusztus óta kétszer kaphatja meg, ugyanis az év nyolcadik hónapjában már mindkét cím Szoboszlaié lett a szurkolók szavazatai alapján. A magyar válogatott csapatkapitánya októberben négy mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, ezek mindegyikét végigjátszotta, egy gólt – az Eintracht Frankfurt elleni, BL-alapszakaszbeli meccsen szerzett találata lehet a hónap legszebb gólja – és két gólpasszt jegyzett.

Szoboszlai legutóbb, a Real elleni BL-meccsen is a csapata legjobbja volt
Szoboszlai legutóbb, a Real elleni BL-meccsen is a csapata legjobbja volt. Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai szerződésének meghosszabbítása az egyik legfontosabb téma Liverpoolban

Péntek délután a Liverpool a hivatalos oldalán jelentette be, hogy augusztus után az idényben már másodszor a magyar válogatott csapatkapitányát választották meg a szurkolók a hónap legjobb játékosának. Szeptemberben az olasz Federico Chiesa kapta az elismerést. Már nem is csodálkozunk rá arra, ha valaki kiemeli a 25 éves játékos fontosságát, kulcsszerepét a Liverpool játékában. Az idén több poszton is bevetett Szoboszlai – volt már jobbhátvéd, védekező és támadó középpályás – eddig pazar évet tudhat maga mögött.

Szoboszlai Dominik  statisztikái a 2025/26-os szezonban:

  • értéke: 85 millió euró,
  • két gól, öt gólpassz fűződik eddig a nevéhez,
  • négyszer választották meg a mérkőzés legjobb játékosának,
  • augusztusban ő lőtte a hónap legszebb gólját (Arsenal)
  • augusztusban ő volt a Liverpool legjobbja a szurkolók szavazatai szerint.

A szurkolók közül egyre jobban tartottak attól, hogy kedvencükre lecsap valamelyik európai nagy sztárklub, és elcsábítják a Mersey partjáról. Ráadásul a klub még nem kezdett tárgyalásokat Szoboszlaival a 2028. június 30-án lejáró szerződése meghosszabbításáról, amelyben a csapattársaihoz képest szerény – heti 120 ezer fontos – fizetését is a teljesítményéhez igazítsák. Nos, most megnyugodhatnak a Liverpool-fanok, ugyanis az átigazolási hírekben igencsak megbízható Fabrizio Romano nyilvánosságra hozta, hogy a Liverpool illetékesei végre-valahára felébredtek, és megkezdték a megbeszéléseket a 25 éves játékos szerződésének meghosszabbításáról.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
Schiffer András

Válasz Schiffer András kérdésére

Bayer Zsolt avatarja

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

