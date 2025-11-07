Szoboszlai DominikdíjidényLiverpool FC

Szoboszlai szerint pályafutása csúcsán van, kapott is egy díjat Liverpoolban

Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool szurkolói megválasztották október hónap legjobb játékosát. Augusztus után immáron másodszor döntöttek az idényben Szoboszlai Dominik mellett a drukkerek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 16:54
Szoboszlai Dominik lett október legjobb Liverpool-játékosa (Fotó: NurPhoto/AFP/MI News)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szoboszlai Dominik októberben négy mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, ezek mindegyikét végigjátszotta, egy gólt és két gólpasszt jegyzett. A Chelsea, a Manchester United és a Brentford ellen is vereséget szenvedtek a Vörösök ebben a hónapban, a német Eintracht Frankfurt otthonában ugyanakkor kiütéses győzelmet arattak a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Szoboszlai Dominik az idényben háromból kétszer lett a legjobb liverpooli futballista
Szoboszlai Dominik az idényben háromból kétszer lett a legjobb liverpooli futballista (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Szoboszlai Dominik lett október legjobb Liverpool-játékosa

Péntek délután a Liverpool a hivatalos oldalán jelentette be, hogy augusztus után az idényben már másodszor a magyar válogatott csapatkapitányát választották meg a szurkolók a hónap legjobb játékosának. Szeptemberben az olasz Federico Chiesa kapta az elismerést.

– Nyilvánvalóan minden alkalommal igyekszem a legjobbamat nyújtani, de köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott. A folytatásban is így szeretném folytatni, reményeim szerint mindig a maximumot tudom majd adni – mondta a díj átvételekor az edzője által is méltatott Szoboszlai.  

– Nyilván örülök annak, hogy talán egész pályafutásom eddigi legjobb formájában vagyok.

A neheze most jön, hiszen a jövőben is ezen a szinten kell majd teljesítenem, de minden egyes nap azon fogok dolgozni, hogy ez így legyen, és akkor majd még több ilyen díjat nyerhetek.

A Liverpool novemberben már két győzelmet aratott, legközelebb vasárnap a Manchester City otthonában lép pályára az angol bajnokság címvédője.

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ehhez nincs mit hozzáfűzni

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu