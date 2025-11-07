Szoboszlai szerint pályafutása csúcsán van, kapott is egy díjat Liverpoolban

Szoboszlai Dominik októberben négy mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, ezek mindegyikét végigjátszotta, egy gólt és két gólpasszt jegyzett. A Chelsea, a Manchester United és a Brentford ellen is vereséget szenvedtek a Vörösök ebben a hónapban, a német Eintracht Frankfurt otthonában ugyanakkor kiütéses győzelmet arattak a Bajnokok Ligája alapszakaszában.
Szoboszlai Dominik lett október legjobb Liverpool-játékosa
Péntek délután a Liverpool a hivatalos oldalán jelentette be, hogy augusztus után az idényben már másodszor a magyar válogatott csapatkapitányát választották meg a szurkolók a hónap legjobb játékosának. Szeptemberben az olasz Federico Chiesa kapta az elismerést.
– Nyilvánvalóan minden alkalommal igyekszem a legjobbamat nyújtani, de köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott. A folytatásban is így szeretném folytatni, reményeim szerint mindig a maximumot tudom majd adni – mondta a díj átvételekor az edzője által is méltatott Szoboszlai.
– Nyilván örülök annak, hogy talán egész pályafutásom eddigi legjobb formájában vagyok.
A neheze most jön, hiszen a jövőben is ezen a szinten kell majd teljesítenem, de minden egyes nap azon fogok dolgozni, hogy ez így legyen, és akkor majd még több ilyen díjat nyerhetek.
A Liverpool novemberben már két győzelmet aratott, legközelebb vasárnap a Manchester City otthonában lép pályára az angol bajnokság címvédője.