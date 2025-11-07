Szoboszlai szerint pályafutása csúcsán van, kapott is egy díjat Liverpoolban

Szoboszlai Dominik októberben négy mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, ezek mindegyikét végigjátszotta, egy gólt és két gólpasszt jegyzett. A Chelsea, a Manchester United és a Brentford ellen is vereséget szenvedtek a Vörösök ebben a hónapban, a német Eintracht Frankfurt otthonában ugyanakkor kiütéses győzelmet arattak a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Szoboszlai Dominik az idényben háromból kétszer lett a legjobb liverpooli futballista (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Szoboszlai Dominik lett október legjobb Liverpool-játékosa

Péntek délután a Liverpool a hivatalos oldalán jelentette be, hogy augusztus után az idényben már másodszor a magyar válogatott csapatkapitányát választották meg a szurkolók a hónap legjobb játékosának. Szeptemberben az olasz Federico Chiesa kapta az elismerést.

– Nyilvánvalóan minden alkalommal igyekszem a legjobbamat nyújtani, de köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott. A folytatásban is így szeretném folytatni, reményeim szerint mindig a maximumot tudom majd adni – mondta a díj átvételekor az edzője által is méltatott Szoboszlai.

– Nyilván örülök annak, hogy talán egész pályafutásom eddigi legjobb formájában vagyok.

A neheze most jön, hiszen a jövőben is ezen a szinten kell majd teljesítenem, de minden egyes nap azon fogok dolgozni, hogy ez így legyen, és akkor majd még több ilyen díjat nyerhetek.

“I’m in probably the best form of my career.” ✊



Hear from our @StanChart Player of the Month 🗣️ #Ad — Liverpool FC (@LFC) November 7, 2025

A Liverpool novemberben már két győzelmet aratott, legközelebb vasárnap a Manchester City otthonában lép pályára az angol bajnokság címvédője.