Premier LeagueLiverpoolSzoboszlai Dominik

Szoboszlaira is lehet szavazni, nagy elismerésben részesülhet

Szoboszlai Dominik is felkerült arra a nyolcfős listára, amelyről kikerül augusztus legjobb játékosa a Premier League-ben. A kiváló hónapot záró Szoboszlai Dominik nem az egyetlen Liverpool-játékos a listán.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 12:48
Szoboszlai Dominik a Liverpool sikeres rajtjának egyik fontos eleme volt Fotó: MI News Forrás: NurPhoto
Az új idényben először választják meg a hónap legjobb játékosát a Premier League-ben, a jelöltek között ott van a Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominik is, akit február után másodszor neveztek. A magyar válogatott csapatkapitánya remek hónapot zárt: a Bournemouth (4-2), a Newcastle (1-0) és az Arsenal (1-0) elleni mérkőzést is végigjátszotta, utóbbi elleni rangadót fantasztikus szabadrúgásgóllal döntötte el.

Szoboszlai Dominik remek augusztust zárt
Szoboszlai Dominik remek augusztust zárt (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Szoboszlai Dominik a Liverpool sztárja

„Szoboszlai a Liverpool tökéletes idénykezdetének egyik sztárja volt. A magyar játékos többnyire a posztján kívül játszott, először a Newcastle elleni siker során, amelyen csodálatos átlépéssel alapozta meg a Liverpool hosszabbításban esett győztes gólját, majd mesteri teljesítményt nyújtott az Arsenal ellen, és a Premier League történetének egyik legjobb szabadrúgásgólját szerezte. Hét szerelése volt augusztusban, ennél csak két futballista tud többet felmutatni” – indokolta Szoboszlai nevezését a Premier League hivatalos oldala.

Szoboszlai mellett még egy Liverpool-játékos, Hugo Ekitiké is ott van a jelöltek között, aki az első két bajnokiján betalált az angol élvonalban. Rajtuk kívül Riccardo Calafiori (Arsenal), Jack Grealish (Everton), Marc Guéhi (Crystal Palace), Erling Haaland (Manchester City), Joao Pedro (Chelsea) és Antoine Semenyo (Bournemouth) nyerheti meg a díjat.

A szurkolók magyar idő szerint szeptember 8., hétfő 13 óráig szavazhatnak az EA Sports oldalán, a győztest ezeket a voksokat egy futballszakértőkből álló zsűri szavazataival összevonva választják meg, és szeptember 12-én, pénteken hirdetik ki.

 

