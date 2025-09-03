A szurkolók sem dönthettek másként: újabb elismerést zsebelt be Szoboszlai Dominik

A Liverpool 1-0-s győzelmével véget ért vasárnapi angol rangadó óta a magyar nemzeti tizenegy kapitányának lövésén ámul a világ. Korábban olyan kiválóságok méltatták Szoboszlai Dominik teljesítményét, mint a Liverpool történetének egyik legnagyobb legendája, Steven Gerrard vagy éppen a Manchester United korábbi játékosa, a manapság már a Sky Sports szakértőjeként dolgozó Gary Neville, aki nemes egyszerűséggel Cristiano Ronaldóhoz hasonlította Szoboszlait, de szinte mindenhol a mérkőzés legjobbjának választották a legújabban jobbhátvédként számításba vett Szoboszlait.

Szoboszlai Dominik joggal ünnepelt a káprázatos gólja után, amely sokak elismerését kiváltotta. Fotó: Reuters/Phil Noble

Szoboszlai Dominik óriási fölénye

Nos, az eredeti posztját tekintve középpályás magyar klasszis szerdán újabb elismerésben részesült, ő lett ugyanis az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság komplett 3. fordulójának legjobb labdarúgója.

A liga honlapján rendezett szavazáson a magyar válogatott csapatkapitánya a voksok 37 százalékát begyűjtve nyerte el a kitüntető címet.

Szoboszlai Dominik sikeréhez nem férhetett kétség, a voksolók nagy fölénnyel választották őt a legjobbnak. A szavazás második helyén a Chelsea támadója, Joao Pedro 18 százalékkal zárt, míg harmadik helyezett Everton-játékos, Jack Grealish 16 százalékot kapott.

Szoboszlai Dominik találata fontos három pontot ért a Liverpoolnak az Arsenal ellen. Fotó: AFP/Darren Staples

A Liverpool a rangadó megnyerése után a mezőnyben egyedüliként rendelkezik három kör után százszázalékos mérleggel. A Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milost és a kapust, Pécsi Ármint is soraiban tudó klub a válogatottszünet után, szeptember 14-én, a Burnley vendégeként lép pályára legközelebb.