Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Pécsi Árminu21Fenyő Noahlabdarúgó-válogatottSzélesi Zoltán

Lisztes négy perc után gólt szerzett csereként beállva, de utána lecserélték

A jereváni Örményország–Magyarország vb-selejtező csoportmérkőzés előtt csütörtökön a magyar U21-es válogatott is pályára lépett. A Szélesi Zoltán szövetségi edző által irányított csapat az Új Hidegkuti Nándor Stadionban felkészülési meccsen 3-0-ra nyert Feröer szigetek ellen. A góljainkat Lisztes Krisztián, Szűcs Tamás és Bodnár Gergő szerezték.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 17:10
Lisztes Krisztián mosolyoghat Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar U21-es válogatott Európa-bajnoki selejtezős csoportjában a negyedik helyen áll ugyan, de csak két ponttal lemaradva a listavezető törökök mögött. A Litvániában elért 1-1 után Ukrajna ellen szintén idegenben 3-3-as döntetlent játszottak a fiatalok, majd hazai pályán 1-1-re végeztek a törökökkel. A Szélesi Zoltán szövetségi edző által irányított csapat a negyedik fordulóban, november 18-án 20 órakor a még szintén veretlen, két meccsen négy pontot szerzett Horvátországot fogadja az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, ahol ma a Feröer szigetek ellen játszott felkészülési meccset. Az ellenfél a selejtezőcsoportjában az első helyen áll, öt meccsen kilenc pontot gyűjtött, de a franciák csak kétszer, a svájciak háromszor léptek pályára. 

Szélesi Zoltán jót húzott Lisztes Krisztián beállításával
Szélesi Zoltán jót húzott Lisztes Krisztián beállításával (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség)

A törökök elleni találkozóhoz képest a magyar kezdőcsapatban egy változás történt: a sérüléssel bajlódó Vancsa Zalán helyett Átrok Zalán került be. A válogatott így állt fel: Pécsi Ármin – Fenyő Noah, Yaakobishvili Antal, Markgráf Ákos – Molnár Ádin, Horváth Kevin, Szűcs Tamás, Tuboly Máté, Farkas Bendegúz – Dénes Vilmos, Átrok Zalán. Azaz a Liverpool állományában levő Pécsi Ármin, valamint az Eintracht Frankfurt játékosa, Fenyő Noah is Szélesi Zoltán rendelkezésére állt. 

Az első félidőben nem forogtak veszélyben a kapuk, a szünetben Szélesi pedig hármat cserélt. Dénes helyére Lisztes Krisztián állt be, akit az Eintracht Frankfurt kölcsönben „visszaadott” a Fradinak, de sérülése utána a bajnokságban még csak hét percet játszott, az MTK ellen. A Magyar Kupában a Békéscsaba ellen 27 percet jászott.

Szélesi Zoltán a mai találkozó előtt kitért rá:

– A legfontosabb, hogy ismét bevethető, és gyűjtögetheti a játékperceket, hogy kedden, a Horvátország elleni Eb-selejtezőn újra a csapat meghatározó tagja legyen – mondta a Ferencváros húszéves támadójáról.

Lisztes Krisztián: gól, majd kapufa

Lisztes visszatérése a válogatottba remekül sikerült, hiszen a beállása után négy perccel gólt szerzett: egy baloldali beadást 11 méterről a jobb felső sarokba fejelt (1-0). Az 59. percben pedig azt jegyezhettük fel, hogy a kapufát találta el. A 69. percben aztán újabb magyar gól született, Szűcs Tamás 20 méteres lövése a jobb kapufáról bepattant a vendégek kapujába. A találkozón a szakvezetők korlátlanul cserélhettek, és a 77. percben Lisztes lejött a pályáról, sajnos kisebb sérülést szenvedett. A 84. percben a csereként beállt Bodnár Gergő 18 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot,  beállítva a 3-0-s végeredményt.

 

  

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu