Lisztes négy perc után gólt szerzett csereként beállva, de utána lecserélték

A magyar U21-es válogatott Európa-bajnoki selejtezős csoportjában a negyedik helyen áll ugyan, de csak két ponttal lemaradva a listavezető törökök mögött. A Litvániában elért 1-1 után Ukrajna ellen szintén idegenben 3-3-as döntetlent játszottak a fiatalok, majd hazai pályán 1-1-re végeztek a törökökkel. A Szélesi Zoltán szövetségi edző által irányított csapat a negyedik fordulóban, november 18-án 20 órakor a még szintén veretlen, két meccsen négy pontot szerzett Horvátországot fogadja az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, ahol ma a Feröer szigetek ellen játszott felkészülési meccset. Az ellenfél a selejtezőcsoportjában az első helyen áll, öt meccsen kilenc pontot gyűjtött, de a franciák csak kétszer, a svájciak háromszor léptek pályára.

Szélesi Zoltán jót húzott Lisztes Krisztián beállításával (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség)

A törökök elleni találkozóhoz képest a magyar kezdőcsapatban egy változás történt: a sérüléssel bajlódó Vancsa Zalán helyett Átrok Zalán került be. A válogatott így állt fel: Pécsi Ármin – Fenyő Noah, Yaakobishvili Antal, Markgráf Ákos – Molnár Ádin, Horváth Kevin, Szűcs Tamás, Tuboly Máté, Farkas Bendegúz – Dénes Vilmos, Átrok Zalán. Azaz a Liverpool állományában levő Pécsi Ármin, valamint az Eintracht Frankfurt játékosa, Fenyő Noah is Szélesi Zoltán rendelkezésére állt.

Az első félidőben nem forogtak veszélyben a kapuk, a szünetben Szélesi pedig hármat cserélt. Dénes helyére Lisztes Krisztián állt be, akit az Eintracht Frankfurt kölcsönben „visszaadott” a Fradinak, de sérülése utána a bajnokságban még csak hét percet játszott, az MTK ellen. A Magyar Kupában a Békéscsaba ellen 27 percet jászott.

Szélesi Zoltán a mai találkozó előtt kitért rá:

– A legfontosabb, hogy ismét bevethető, és gyűjtögetheti a játékperceket, hogy kedden, a Horvátország elleni Eb-selejtezőn újra a csapat meghatározó tagja legyen – mondta a Ferencváros húszéves támadójáról.

Lisztes Krisztián: gól, majd kapufa

Lisztes visszatérése a válogatottba remekül sikerült, hiszen a beállása után négy perccel gólt szerzett: egy baloldali beadást 11 méterről a jobb felső sarokba fejelt (1-0). Az 59. percben pedig azt jegyezhettük fel, hogy a kapufát találta el. A 69. percben aztán újabb magyar gól született, Szűcs Tamás 20 méteres lövése a jobb kapufáról bepattant a vendégek kapujába. A találkozón a szakvezetők korlátlanul cserélhettek, és a 77. percben Lisztes lejött a pályáról, sajnos kisebb sérülést szenvedett. A 84. percben a csereként beállt Bodnár Gergő 18 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, beállítva a 3-0-s végeredményt.