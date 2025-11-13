Lisztes Krisztián védelmére kelt a nemzeti csapat edzője

Amikor visszatért az Eintracht Frankfurttól a Népligetbe, mindenki azon a véleményen volt, itt a nagy lehetőség, a Fradiban ismét játékba lendülhet, ráadásul mindezt a sokat szidott és legalább ennyiszer áldott magyarszabály is segítheti. Nos, Lisztes Krisztián Németországból hazahozott sérülése a múlté, a fiatal támadó visszatérhetett a Fradiba, és most az U21-es válogatottban is újra számítanak rá. Sőt nagyon úgy tűnik, hogy visszakapja a vezéri szerepkörét is, hiszen a tehetsége alapján már jóval előrébb is tarthatna.

Lisztes Krisztián a Fradiba már visszatért, most az U21-es válogatott következik a számára. Fotó: Csudai Sándor

Lisztes Krisztián, a magyar labdarúgás ékköve – feltéve, ha játszik

Szélesi Zoltán, a magyar U21-es labdarúgó-válogatott szövetségi edzője szerint a sérüléséből felépült Lisztes Krisztián pályára lépése a magyar labdarúgás érdekét szolgálja. A szakember úgy véli, a legfontosabb, hogy ismét bevethető, és gyűjtögetheti a játékperceket, hogy kedden, a Horvátország elleni Eb-selejtezőn újra a csapat meghatározó tagja legyen.

Fontos, hogy egy ilyen kaliberű játékos egészséges legyen, a klubjánál és a válogatottnál elvégzett tesztek bizonyítják, hogy most az. A magyar labdarúgás érdeke, hogy játsszon, és visszatérése után tovább fejlődhessen, de ugyanez elmondható Vancsa Zalánról, aki sérülése miatt ezúttal nincs a keretben

– fogalmazott a szövetségi edző az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.

Lisztes Krisztián statisztikája az elmúlt két és fél évben 2023/24-es szezon NB I: 20 meccs, 8 gól, 2 gólpassz, 1032 játékperc

Magyar Kupa: 3 meccs, 2 gól, 2 gólpassz, 187 játékperc

Bajnokok Ligája-selejtező: 2 meccs, 57 játékperc

Konferencialiga-selejtező: 4 meccs, 1 gólpassz, 96 játékperc

Konferencialiga csoportkör: 5 meccs, 1 gólpassz, 122 játékperc

Összesen: 34 meccs, 10 gól, 6 gólpassz, 1494 játékperc 2024/25-ös szezon Bundesliga IV, regionális liga: 3 meccs, 1 gólpassz, 198 játékperc 2025/26-os szezon NB I: 1 meccs, 7 játékperc

Magyar Kupa 1 meccs, 27 játékperc

Eddig veretlen és nyeretlen az U21-es válogatott

Rá is fér az U21-es nemzeti csapatra egy jó formában lévő Lisztes Krisztián, ugyanis a csapat a negyedik helyen várja a folytatást az Eb-selejtezős csoportjában, igaz, mindössze két pont a hátránya az éllovas törökökkel szemben. A Litvániában elért 1-1 után Ukrajna ellen – szintén idegenben – 3-3-as döntetlent játszottak a fiatalok, majd hazai pályán 1-1-re végeztek a törökökkel.