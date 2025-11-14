Az örmény kapitány szokatlan büntetéssel riogatta a játékosait, üzent a ziccert hibázó csatárának is

Örményország az írek szeptemberi legyőzésével bejelentkezett a világbajnoki pótselejtezőt érő csoportmásodik helyre, azóta viszont újabb három vereséget szenvedett el, így már nincs esélye a kijutásra. A Magyarország elleni csütörtöki mérkőzést 1-0-ra veszítette el a csapat hazai pályán úgy, hogy egyetlen olyan lövése sem volt, amely komolyabban veszélyeztette Dibusz Dénes kapuját. Igaz, az Ararat játékosa, Arajik Elojan – aki először lépett pályára az örmény válogatottban tétmérkőzésen – a hosszabbítás utolsó pillanataiban ziccer közben rúgott luftot. Jegise Melikjan szövetségi kapitány a második félidei játék összképe miatt nem volt elégedetlen a lefújást követő sajtótájékoztatón.

Az örmény válogatott szövetségi kapitánya, Jegise Melikjan a vereség ellenére elégedett volt, Arajik Elojanra sem haragszik. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

A csapatkapitány, Eduard Szpercjan kimondottan elégedett volt társai teljesítményével és az elmúlt találkozókon mutatott fejlődéssel. Az örmények szakvezetője pedig úgy vélte, kihúzták a magyarok méregfogát azzal, hogy alaposan kielemezték Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás játékát, valamint a köztük meglévő remek kapcsolatot a pályán, és ennek köszönhető, hogy a gólt eredményező egyetlen szituációt leszámítva a magyaroknak alig volt helyzete a kilencven perc során.

– Számos problémával küzdünk, de ez a második félidő volt a legjobb játékrészünk ebben a kvalifikációs sorozatban, így a nehézségek ellenére most már pozitívan nézhetünk előre – összegzett Jegise Melikjan, aki leginkább a csapatszellemet emelte ki.

A 46 éves szövetségi kapitány a fájdalmasnak nevezett vereség ellenére gratulált a magyaroknak, akiknek a sikerét nem tartja érdemtelennek. Elmondása szerint a félidei szünet végén azzal az utasítással küldte vissza a pályára a csapatát, hogy

van tíz percetek rá, hogy megváltoztassátok a játék képét, különben lehet, hogy soha többé nem lesztek benne a kezdőcsapatban

– Melikjan úgy véli, ez motivációként hathatott a futballistáira.

Melikjan Elojan kihagyott ziccerén nem bosszankodik tovább

A kapitány kitért a 76. percben beküldött Elojanra is, akinek a kihagyott helyzete megpecsételte az örmények sorsát: – Nagyon elégedett vagyok vele, mert energikusan játszott, valamint jól támadott.

Az, hogy nem szerzett gólt, rendben van. Ez a futball, az ilyen megesik

– mondta a 21 éves támadóról.