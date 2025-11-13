magyar válogatottLukács Dánielvb-selejtezőÖrményország

Egy vakond döntött a magyarok javára Rossi új csodafegyvere szerint

Lukács Dániel csereként beállva lendületes játékkal járult hozzá a magyar labdarúgó-válogatott jereváni sikeréhez. Magyarország 1-0-ra győzött Örményország ellen, a Puskás Akadémia szélsője fél órát töltött a pályán, s remek centerezéséből Szoboszlai kis híján gólt szerzett, de egy becsúszó védő óriásit mentett. A hajrában viszont az örmények előtt adódott hatalmas lehetőség, ami Lukács Dániel szerint egy vakond miatt maradt ki, miután felpattanhatott a labda a nagy helyzetben lyukat rúgó örmény támadó lábánál.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 13. 21:59
Lukács Dániel Budapest, 2025. október 11. A gólszerző Lukács Dániel a Magyarország - Örményország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. október 11-én. MTI/Illyés Tibor
Lukács Dániel a győzelem tudatában bátran viccelődött Jerevánban Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Lukács Dániel ezúttal nem lőtt gólt és gólpasszt sem adott, ellenben hasznosan focizott csereként beállva, a lefújás után pedig a humora sem hagyta cserben. A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra győzött Örményországban, nem csupán a szoros eredmény, a mutatott játék is hagyott némi kívánnivalót maga után. Marco Rossi szövetségi kapitány nem is rejtette véka alá a hiányérzetét, a csereként beállt szélső viszont a jobbak közé tartozott.

Lukács Dániel
Lukács Dániel (balra) jó cserének bizonyult Jerevánban Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Lukács Dániel és a vakond

– Az volt a feladatom, hogy csináljam megy egy az egyben a dolgokat. Úgy érzem ez sikerült is – beszélt először a saját szerepéről és teljesítményéről az M4 Sportnak Lukács Dániel, majd érdekes megállapítást tett.

– Nagyon nehéz mérkőzés volt, főleg a második félidőre, de meg tudtuk nyerni. Felbátorodtak az örmények, sokkal feljebb jöttek. Nagyon behátráltunk, magunkra húztuk őket, ezáltal sokkal nehezebb dolgunk lett. Ha kicsit feljebb mentünk volna, könnyebb dolguk lett volna. Lehet, el is fáradtunk a második félidőre.

Hála istennek, a végén kijött a vakond, felpattant egy kicsit. Nagy szerencsénk volt, ugyanakkor tettünk is érte

 – utalt a támadó arra a jelenetre, amely a 95. percben történt: Arayik Eloyan ziccerben, öt méterről nem találta el a labdát a magyar kapu előtt. Vélhetően felpattant előtte a visszagurítást követően, s kicsit talán mögé is érkezett a labda...

Lukács Dániel negyedik fellépésén harmadszor állt be csereként a magyar labdarúgó-válogatottba. Egyetlen alkalommal, amikor a kezdőcsapat tagja volt, ő szerezte a csapat vezető gólját a Puskás Arénában októberben az örmények ellen 2-0-ra megnyert, ugyancsak nyögvenyelős vb-selejtezőn. 

A Puskás Akadémia 29 éves játékosa a portugálok elleni idegenbeli meccsen (2-2) gólpasszt adott Szoboszlai Dominiknek, ezúttal is közel állt hozzá. Nem egy vakondtúrás akadályozta meg benne, hanem a hatalmasat mentő örmény védő. 

Lukács vélhetően vasárnap Írország ellen (15.00, Puskás Aréna, tv.: M4 Sport) is szerephez jut, mégiscsak ő Marco Rossi egyik – már nem olyan – titkos csodafegyvere.

 

 

