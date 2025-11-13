Egy vakond döntött a magyarok javára Rossi új csodafegyvere szerint

Lukács Dániel ezúttal nem lőtt gólt és gólpasszt sem adott, ellenben hasznosan focizott csereként beállva, a lefújás után pedig a humora sem hagyta cserben. A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra győzött Örményországban, nem csupán a szoros eredmény, a mutatott játék is hagyott némi kívánnivalót maga után. Marco Rossi szövetségi kapitány nem is rejtette véka alá a hiányérzetét, a csereként beállt szélső viszont a jobbak közé tartozott.

Lukács Dániel (balra) jó cserének bizonyult Jerevánban Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Lukács Dániel és a vakond

– Az volt a feladatom, hogy csináljam megy egy az egyben a dolgokat. Úgy érzem ez sikerült is – beszélt először a saját szerepéről és teljesítményéről az M4 Sportnak Lukács Dániel, majd érdekes megállapítást tett.

– Nagyon nehéz mérkőzés volt, főleg a második félidőre, de meg tudtuk nyerni. Felbátorodtak az örmények, sokkal feljebb jöttek. Nagyon behátráltunk, magunkra húztuk őket, ezáltal sokkal nehezebb dolgunk lett. Ha kicsit feljebb mentünk volna, könnyebb dolguk lett volna. Lehet, el is fáradtunk a második félidőre.

Hála istennek, a végén kijött a vakond, felpattant egy kicsit. Nagy szerencsénk volt, ugyanakkor tettünk is érte

– utalt a támadó arra a jelenetre, amely a 95. percben történt: Arayik Eloyan ziccerben, öt méterről nem találta el a labdát a magyar kapu előtt. Vélhetően felpattant előtte a visszagurítást követően, s kicsit talán mögé is érkezett a labda...