Marco RossiÖrményországmagyar válogatott

Hogy lesz ebből vb? Rossi rekordot döntött, majd lehűtötte a magyar kedélyeket

A magyar válogatott úgy nyert 1-0-ra Örményország vendégeként a vb-selejtezők F csoportjában, az 5. fordulóban, hogy a második félidőben szenvedett, a hazaiak könnyen egyenlíthettek volna. Marco Rossi nem érti, szünet után mi történt a csapatával. A szövetségi kapitány büszke a rekordjára, de a siker dacára sötétebben látja a világbajnoki esélyeinket, mint a találkozó előtt.

Novák Miklós
2025. 11. 13. 21:40
Marco Rossi sem lel magyarázatot arra, miért esett vissza a magyar válogatott teljesítménye a második félidőre az örmények elleni vb-selejtezőn Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Marco Rossi a 81. mérkőzésén irányította szövetségi kapitányként a magyar válogatottat az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn. Az olasz szakember ezzel rekordot döntött a magyar labdarúgásban, hiszen korábban soha egyetlen kapitány sem vezette Magyarországot megszakítás nélkül ennyi találkozón. Rossi mégsem volt maradéktalanul boldog az 1-0-s magyar győzelem után.

Marco Rossi örül a rekordjának és a magyar válogatott győzelmének Örményországban, de a játékkal elégedetlen
Marco Rossi örül a rekordjának és a magyar válogatott győzelmének Örményországban, de a játékkal elégedetlen Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Marcio Rossi büszke a rekordjára

Baróti Lajos összesen 117 mérkőzésen irányította a magyar labdarúgó‑válogatottat szövetségi kapitányként, ezzel ő rekorder. Ugyanakkor ő két különböző korszakban érte el ezt a számot. Összesítésben azonban még alaposan megelőzi az immár második Marco Rossit.

Büszke vagyok a rekordra. Ez komoly mérföldkő, elvégre a magyar futballnak rendkívül gazdag a történelme. Nem vagyok Sebes Gusztáv vagy éppen Baróti Lajos szintjén, de nagyon nehéz időben vettem át a munkát, és nyilvánvalóan nem a két szép szememért tartottam meg ezt a pozíciót immár több mint hét éve

– mondta erről az olasz maestro az örmények elleni 1-0-s siker után a sajtótájékoztatón.

Mi történt a magyar válogatottal a második félidőben?

Ám nem ez volt Rossi legfontosabb mondanivalója. A szövetségi kapitány kritikusan beszélt a magyar válogatott – különösen a második félidőben nyújtott – teljesítményéről.

– A második félidőben nem tudom, mi történt a csapattal. Ha meg tudtuk volna őrizni ugyanazt az intenzitást, mint az elsőben, akkor sokkal könnyebben nyerhettünk volna. Időnként szétesett a csapatjátékunk, az örmények az üres területeket be tudták játszani és helyzeteket alakítottak ki. Mindkét félidőt jól kell lejátszani, nem elég csak az egyiket. Az én hibám, hogy nem hívtam fel a játékosok figyelmét erre a szünetben – mondta a tévének nyilatkozva a szövetségi kapitány.

Ez némileg ellentmondás: hiszen a szünetben honnan tudhatta volna, hogy a második félidőre fordulatot vesz a játék? Éppen ezért a sajtótájékoztatón ezt a következőkkel egészítette ki:

– Nem értettem, hogy mi történik. Próbáltam magyarázni a játékosoknak, cserékkel frissíteni a csapatot, akik jól is szálltak be. Az örmények a mi hibáinkból alakították ki a helyzeteiket, de tény, nem sikerült újra fölénybe kerülnünk. A második félidőben látott visszaesést ki kell elemeznünk.

Ez volt a legrosszabb félidőnk a mostani vb-selejtezők során.

Labdarúgó vb-selejtező - Örményország - Magyarország
Varga Barnabás ünnepli a gólját. Szoboszlai beadásából fejelte a magyar válogatott vezetőgólját Jerevánban
Varga Barnabás góljánál ünnepelhetett a magyar tábor Jerevánban
A magyar válogatott játékosai és szurkolói együtt emlékeztek Fülöp Mártonra Jerevánban
Kijutunk-e a vb-re? Rossi most pesszimistább?

Marco Rossi persze maga is tudja, a győzelemmel a magyar válogatott közelebb került ahhoz, hogy a második helyen végezzen az F csoportban, de persze még nem könnyebbülhet meg. 

– Ha Portugália nem nyer Írország ellen, akkor úgy kell tekintenünk vasárnap az írek elleni meccsre, mintha egy döntő lenne. Nagyon akarjuk, hogy negyven év után ott legyünk világbajnokságon – fogalmazott Rossi.

A világbajnoki esélyekről pedig egészen borúlátóan beszélt.

A portugálok elleni találkozó után bizakodó voltam, most sokkal pesszimistábban látom az esélyeinket arra, hogy kijussunk a világbajnokságra

– jegyezte meg.

Annyiban igaza van Rossinak, hogy a pótselejtezőkön a Jerevánban mutatott teljesítmény kevés lesz.

 

