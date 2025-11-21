„A Fradi nem csak belőle áll” – hadat üzentek Varga Barnabáséknak

Az előző két fordulóban aratott aratott győzelmeivel maga mögött hagyta a bajnoki bukdácsolást az FTC, amely így is le van még maradva két ponttal az éllovas Pakstól – igaz, Robbie Keane együttese egy meccsel kevesebbet játszott riválisánál. A címvédőre szombaton kötelező feladat vár a Nyíregyháza ellen, a zöld-fehérek ír vezetőedzője azonban még úgysem becsüli le az ellenfelet, hogy a csapat áprilisban 7-0-ra legyőzte a Groupama Arénában.

Bódog Tamás nyerni szeretne az FTC otthonában (Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu)

Robbie Keane és az FTC nem becsüli le a Nyíregyházát

– A 7-0-s meccsünk mindenképpen nagy pillanat volt, önbizalmat merítettünk abból a nagy győzelemből. Utána vettük vissza a vezetést a tabellán, s végül meg is nyertük a bajnokságot. A legutóbbi Nyíregyháza elleni találkozón (augusztusban 4-1-re nyert idegenben az FTC – a szerk.) is jól játszottunk, bízom benne, hogy ezúttal is így lesz.

Nehéz meccsnek ígérkezik, mert minden csapat, amelyik idejön, azzal a céllal lép pályára, hogy megnehezítse a dolgunkat.

Csak arra szabad koncentrálnunk, amit csinálunk, magunkra kell összpontosítanunk, hogy megnyerjük a mérkőzést. A csapat tele van energiával. Alig várjuk, hogy ismét pályára léphessünk hazai környezetben a szurkolóink előtt! – mondta a Fradi.hu-nak Keane, aki hozzátette, nagyon jó a csapatszellem az öltözőben, és elégedett azzal a hozzáállással, amit a játékosai az edzéseken mutattak.

Bódog Tamás nem a vereségért megy

A Nyíregyháza négymeccses nyeretlenségi sorozattal a háta mögött igyekszik pontot vagy pontokat szerezni a Ferencváros otthonában, ám azzal Bódog Tamás vezetőedző is tisztában van, hogy ehhez sok mindennek össze kell jönnie szombaton.

– Hasznosan telt az elmúlt néhány nap, sokat edzettünk, gyakoroltunk. Jól dolgoztak a játékosok, zökkenőmentes volt a felkészülésünk. Nagy Dominik és Sztefanosz Evangelu is már a kerettel készül, és feltérképeztük a Ferencvárost. Nem volt nehéz dolgunk, mivel a nemzetközi kupaszereplés miatt is gyakran kerülnek képernyőre.

Varga Barnabás remek formában van, de Fradi nem csak belőle áll, a többiekre ugyanúgy figyelnünk kell.

Érdekes, jó mérkőzés lesz a szombati, mindenki várja a lehetőséget, hogy megmutathassa a Ferencváros otthonában, hogy mit tud. Minden csapat legyőzhető, ezt a ZTE bizonyította már az Üllői úton, de nem hiszem, hogy az FTC ezt újra könnyen megengedné. Mi viszont azon leszünk, hogy elhozzuk a pontokat – idézi az 55 esztendős szakembert a Nyíregyháza hivatalos oldala.