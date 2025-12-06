A DVTK edzője felhívást intézett a szurkolókhoz, Bódog Tamás kutyasétáltatásra utalt

A Diósgyőr Elton Acolatse 5. és 70. percben szerzett góljaival – amelyek közül az elsőt Kovács Milán öngóljának adtak – győzött a Nyíregyháza elleni keleti rangadón, így távolodott az NB I kiesőzónájától. A DVTK a gólszerzője mellett sokat köszönhet kapusa, Karlo Sentic teljesítményének is, a találkozót követő sajtótájékoztatón mindkét vezetőedző kiemelte az ő játékukat. Bódog Tamás és Vladimir Radenkovics más-más dolgokra is kitért a maga értékelésében.

A DVTK nyerte a Nyíregyháza elleni keleti rangadót az NB I-ben, ezt követően Bódog Tamás és Vladimir Radenkovics is értékelt (Fotó: MTI/Vajda János)

Bódog Tamás nem teljesen érti a Nyíregyháza piros lapját

Bódog Tamás többek között arra is kitért, hogy Katona Levente második félidő elején második sárga lappal történt kiállítása megtörte a Nyíregyháza addigi lendületét: – Nem tudom, hogy az a kis lökés miért ért sárga lapot, de hát így ítélte meg a bíró, aki ott volt 3-4 méterre… – nyilatkozta a vendégek edzője, aki ezután a saját csapatának is odaszúrt. – Akartak a játékosok, de néhányukban olyan gyerekfutball van, hogy az szörnyű. Nem lehet egy párharcba úgy belemenni, hogy csak kísérgetem a másikat, mintha csak kutyát sétáltatnék.

Isten ments, hogy valakit keresztre feszítsek, de nem véletlenül állunk ott, ahol állunk.

Egy kicsit több odaadással és alázattal kellene dolgozni, úgyhogy van munka bőven – mondta Bódog.

Vladimir Radenkovics a DVTK-szurkolóknak is üzent

A legutóbbi három bajnokiján hét pontot gyűjtő diósgyőrieknél az elmúlt héten volt egy kisebb balhé a játékosok és a szurkolók között, a vezetőedző erre is utalt a Nyíregyháza elleni siker után:

Úgy látszik, jót tesz nekünk, ha nyomás alatt játszunk, úgyhogy hívom most is a szurkolóinkat, hogy jöjjenek ki az edzésünkre.

Az öltözőben viszont azt mondtam, hogy még semmi eufória ne legyen, mert még hat pontot szeretnénk szerezni ebben az évben – mondta Radenkovics.

A két csapatot a szombati mérkőzés előtt egy helyezés és egy pont választotta el egymástól a mezőny hátuljában – csak a Kazincbarcika áll mögöttük –, így a három ponttal a DVTK javított helyzetén, míg a Nyíregyháza maradt a 11. helyen. Jövő héten a Spartacus az ETO-t fogadja, a Diósgyőr Felcsútra látogat.