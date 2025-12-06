NB IVladimir RadenkovicsNyíregyháza SpartacusBódog TamásDiósgyőri VTK

A DVTK edzője felhívást intézett a szurkolókhoz, Bódog Tamás kutyasétáltatásra utalt

A labdarúgó NB I 16. fordulójának nyitómérkőzésén a Nyíregyháza 2-0-s vereséget szenvedett a Diósgyőr otthonában. A DVTK elleni mérkőzés után a két vezetőedző, Bódog Tamás és Vladimir Radenkovics értékelt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 15:55
Bódog Tamás nem volt elégedett (Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Diósgyőr Elton Acolatse 5. és 70. percben szerzett góljaival – amelyek közül az elsőt Kovács Milán öngóljának adtak – győzött a Nyíregyháza elleni keleti rangadón, így távolodott az NB I kiesőzónájától. A DVTK a gólszerzője mellett sokat köszönhet kapusa, Karlo Sentic teljesítményének is, a találkozót követő sajtótájékoztatón mindkét vezetőedző kiemelte az ő játékukat. Bódog Tamás és Vladimir Radenkovics más-más dolgokra is kitért a maga értékelésében.

A DVTK nyerte a Nyíregyháza elleni keleti rangadót az NB I-ben, ezt követően Bódog Tamás és Vladimir Radenkovics is értékelt
A DVTK nyerte a Nyíregyháza elleni keleti rangadót az NB I-ben, ezt követően Bódog Tamás és Vladimir Radenkovics is értékelt (Fotó: MTI/Vajda János)

Bódog Tamás nem teljesen érti a Nyíregyháza piros lapját

Bódog Tamás többek között arra is kitért, hogy Katona Levente második félidő elején második sárga lappal történt kiállítása megtörte a Nyíregyháza addigi lendületét: – Nem tudom, hogy az a kis lökés miért ért sárga lapot, de hát így ítélte meg a bíró, aki ott volt 3-4 méterre… – nyilatkozta a vendégek edzője, aki ezután a saját csapatának is odaszúrt. – Akartak a játékosok, de néhányukban olyan gyerekfutball van, hogy az szörnyű. Nem lehet egy párharcba úgy belemenni, hogy csak kísérgetem a másikat, mintha csak kutyát sétáltatnék. 

Isten ments, hogy valakit keresztre feszítsek, de nem véletlenül állunk ott, ahol állunk.

Egy kicsit több odaadással és alázattal kellene dolgozni, úgyhogy van munka bőven – mondta Bódog.

Vladimir Radenkovics a DVTK-szurkolóknak is üzent

A legutóbbi három bajnokiján hét pontot gyűjtő diósgyőrieknél az elmúlt héten volt egy kisebb balhé a játékosok és a szurkolók között, a vezetőedző erre is utalt a Nyíregyháza elleni siker után: 

Úgy látszik, jót tesz nekünk, ha nyomás alatt játszunk, úgyhogy hívom most is a szurkolóinkat, hogy jöjjenek ki az edzésünkre.

Az öltözőben viszont azt mondtam, hogy még semmi eufória ne legyen, mert még hat pontot szeretnénk szerezni ebben az évben – mondta Radenkovics.

A két csapatot a szombati mérkőzés előtt egy helyezés és egy pont választotta el egymástól a mezőny hátuljában – csak a Kazincbarcika áll mögöttük –, így a három ponttal a DVTK javított helyzetén, míg a Nyíregyháza maradt a 11. helyen. Jövő héten a Spartacus az ETO-t fogadja, a Diósgyőr Felcsútra látogat.

Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTóta W. Árpád

Galandtóta

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának mai blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu