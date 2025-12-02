DVTKNB IGera Dániel

Áll a bál Miskolcon: a DVTK megbüntette a saját csapatkapitányát a durva bejegyzés után

Gera Dániel, a Diósgyőr labdarúgócsapatának csapatkapitánya a hétvégi, Kazincbarcika elleni 1-1-es döntetlen után vitázott a szurkolókkal. Gera Dániel a közösségi médiában egy poszttal reagált erre, kedden pedig a klub is megszólalt az ügyben.

Gera Dánielt a saját csapata büntette meg a hétvégén történtek miatt
Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A hétvégén a Diósgyőr 1-1-es döntetlent játszott a Kazincbarcika otthonában a labdarúgó NB I 15. fordulójában. A DVTK így továbbra is az utolsó bennmaradást érő helyen áll. Mindeközben súlyos botrány robbant ki a csapatkapitány, Gera Dániel és a szurkolók között. Ezt a klub sem hagyta szó nélkül.

Gera Dániel (jobbra) csapatkapitányként került nehéz helyzetbe a DVTK-nál
Gera Dániel (jobbra) csapatkapitányként került nehéz helyzetbe a DVTK-nál. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Gera a döntetlen után kiment az elégedetlen szurkolókhoz, hogy megbeszéljék a meccsen történteket. A DVTK botlása ugyanis meglepő volt az utolsó Kazincbarcika ellen, hiszen a múlt héten még az MTK-t vertemeg könnyedén 4-0-ra

Gera és a szurkolók szóváltása az M4 Sport kameráin keresztül is hallatszott a mérkőzés utáni értékelések alatt. Míg a drukkerek azt üvöltötték, hogy k…rva gyenge, addig Gera ennyit felelt: anyátok a k…rva gyenge. 

A harmincéves játékos sajátos módon, a közösségi médiában posztolt az eset után, amelyben magyarázkodott, hogy nem teljesen ezt mondta. Íme, a teljes szöveg, amelyet Gera mára már törölt, de az internet nem felejt.

Büszkébb vagyok a csapatra, mint az MTK elleni győzelem után, ami a lényeg. Ami kevésbé lényeges, hogy kinek a hangja volt a videón, mert akár én is lehettem volna. Nem »anyátok a k…rva gyenge« volt, hanem »f…szom a k…rva gyengétekbe«, ez fontos javítás. 

„Volt véleményetek, nekünk is volt, ahogy mi sem tudjuk, kinek a bátor hangja szűrődik be olykor a tribünről, most ti sem tudjátok, kinek a véleménye jött vissza. Felvállalta volna egyébként, de mint kapitány, azt mondom, helyettem szólt. Ritka pillanat, mikor érkezik vissza tőlünk válasz, mert ez egy egyoldalú beszélgetés mindig, és annak is kell lennie. Valahol az is a dolgunk, ha épp nem szerzünk örömet nektek, akkor lenyeljük az ebből adódó frusztrációtokat – amit a magánéletből hoztok, és itt név nélkül beordítva ránk tudjátok önteni –, ezt 100/99 alkalommal meg is tesszük. Ez volt az az első. Ezt most fel is vállalom, és nem kérek elnézést érte, csak a hangnemért, mert a csapat mindent megtett a győzelemért, és ez nem a k…rva gyenge kategória nálam. Szeretem a csapatom és titeket is, remélem, az őszinte szavaim nem csak akkor tetszenek, ha nektek tetsző, sosem akartam senki szeretetét erőszakkal megszerezni, és sem címert csókolgatva elnyerni, hanem alázattal és mindenem odaadva a pályán nektek elnyerni. Ha emiatt elvesztem most, akkor nem is volt soha az enyém. A témát lezártam, ez ennek a szituációnak szólt. Elégedettek nem vagyunk a gyűjtött pontokkal, és mindent megteszünk, hogy több örömet szerezzünk nektek és magunknak a továbbiakban. Utóirat: sokkal jobban becsüljétek és szeressétek a saját nevelésű játékosait a klubnak, lehetnek hibáik, lehetnek rossz döntéseik, de őket mindennél jobban kell szeretnetek, hiszen ők a ti nagyszerű borjatok kölykei.”

Kedd este a DVTK szűkszavú közleményt adott ki az ügyben:

Súlyos pénzbüntetést kapott Gera Dániel, a DVTK labdarúgója, mert a klub legutóbbi, Kazincbarcika elleni Fizz Liga-mérkőzése után a saját social media felületén közzétett nyilatkozatával nem tartotta be a klub kommunikációs szabályzatát, ezzel együtt a klub felhívta arra, hogy távolítsa el a kérdéses posztot. A nyilatkozat tartalma egyébként nem egyezett a klub értékrendjével

 – olvasható a közleményben, amellyel a DVTK az ügyet lezártnak tekinti. A borsodi csapat a hétvégén a Nyíregyházát fogadja, a két együttest mindössze egy pont választja el, így igencsak fontos találkozó lesz szombaton 12.30-kor.

