Panda- és pingpong-diplomácia: Macron üres kézzel tért haza

Látványos fogadtatásban volt része Emmanuel Macron francia elnöknek negyedik kínai állami látogatása során, ám a felszíni csillogás mögött aligha beszélhetünk valódi sikerekről. Miközben a francia államfő és Hszi Csin-ping kínai elnök a „panda- és pingpong-diplomácia” kulisszái között mosolygott egymásra, a fajsúlyos kérdésekben – legyen szó az ukrajnai háborúról vagy a kétoldalú kereskedelemről – nem történt érdemi előrelépés. A gesztusok ellenére Peking továbbra is saját érdekeit és szövetségi rendszerét helyezi előtérbe, Macron pedig gyakorlatilag üres kézzel térhet haza.

Munkatársunktól
2025. 12. 06. 6:14
Emmanuel Macron francia elnöknek nem jött be a pingpong-diplomácia Fotó: Xinhua via AFP
Emmanuel Macron francia köztársasági elnök negyedik kínai látogatása a diplomáciai protokoll minden elemét felvonultatta, amit a keleti nagyhatalom csak kínálni tud. A francia vezetőt valóságos népünnepély fogadta Csengtuban, Kína negyedik legnagyobb városában, ahová Hszi Csin-ping és felesége, Peng Li-jüan kísérte el a Macron-házaspárt – írja a The Telegraph brit napilap. 

Macron és felesége látványos fogadtatásban részesült Kínában, de kézzelfogható eredményeket nem hozott a látogatás
Macron és felesége látványos fogadtatásban részesült Kínában, de kézzelfogható eredményeket nem hozott a látogatás (Fotó: Xinhua via AFP)

Ez a gesztus ritkaságszámba megy: még Donald Trump amerikai elnök sem részesült ilyen kitüntetett figyelemben.

A Szecsuáni Egyetem sportstadionjánál diákok és helyiek százai sorakoztak fel, hogy üdvözöljék a francia elnököt, aki meghatottságának adott hangot a szívélyes fogadtatás láttán. A média még azt is megörökítette, ahogy Macron reggeli kocogásra indult biztonsági emberei kíséretében egy közeli tónál, ezzel is a közvetlenség látszatát keltve. A kulturális program részeként a házaspár megtekintette a világörökség részét képező, évszázados Dujiangyan öntözőrendszert, Brigitte Macron pedig ellátogatott a csengtui óriáspanda-kutatóbázisra. Itt találkozhatott „keresztfiával”, Yuan Menggel, az első Franciaországban született óriáspandával, aki 2023-ban tért vissza ősei földjére. Kína ígéretet tett arra, hogy 2027-ig két újabb pandát küld Franciaországba a „pandadiplomácia” jegyében.

A sportdiplomácia sem maradhatott el: Macron találkozott a 2024-es párizsi olimpián bronzérmet szerző Lebrun testvérekkel, Alexisszel és Félixszel, akik a pingpongőrült Kínában valóságos sztárnak számítanak, és épp a vegyes csapat-világkupán vettek részt.

Azonban a szívélyes mosolyok és a jól koreografált jelenetek mögött a látogatás valódi politikai és gazdasági mérlege meglehetősen szerény. A csütörtöki pekingi tárgyalások mindössze 12 együttműködési megállapodást eredményeztek olyan területeken, mint a népesség elöregedése, az atomenergia vagy a pandavédelem – ám konkrét pénzügyi összegeket nem hoztak nyilvánosságra.

A francia gazdaság számára kulcsfontosságú áttörések pedig teljesen elmaradtak. Hszi Csin-ping nem írta alá a régóta várt, 500 darabos Airbus-megrendelést. Elemzők szerint Peking ezt ütőkártyaként tartogatja az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokra, ahol a Boeing-rendelésekkel zsarolhatja Washingtont. Hasonlóképpen, a francia konyak- és sertéshúsexportőrök sem lélegezhetnek fel: Kína nem enyhített a feltételeken, mivel ez gyengítené pozícióit Brüsszellel szemben a kínai elektromos autókra kivetett európai vámok körüli vitában.

A geopolitikai fronton sem történt csoda. Bár Macron látogatásának egyik deklarált célja volt, hogy Kínát szembefordítsa Oroszországgal, és a nyugat-európai háborúpárti politika mellé állítsa, a kínai elnök azonban nem engedett saját, tárgyalás- és békepárti álláspontjából.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnöknek nem jött be a pingpong-diplomácia (Fotó: Xinhua via AFP)

