Tiszás időutazás az MSZP–SZDSZ korszakába

Magyar Péter és a Tisza Párt a kiszivárgó adóemelési terveinek köszönhetően már augusztus végén az élesbe forduló kampány startvonalánál beragadt.

A Tisza jelöltállítási versenye nem dinamizálta a pártot, sőt épp ellenkezőleg: nem üzent semmi jót a saját választóiknak és a bizonytalan tábornak sem. A szavazók azt látták, hogy a Tisza a színlelt demokráciával valójában nem az ő gondjaikkal foglalkozik, hanem saját magával, a jelöltállítási álversennyel Magyar Péter hűséges követőinek helyzetbe hozása volt a cél.

A hazai ellenzék először 2021-ben próbálkozott az előválasztással, a magyar rendszerben valóban újnak számító politikai döntéshozatali mechanizmussal. Az innováció olyan „jól” sikerült, hogy a francia vagy az amerikai mintával ellentétben a teljes baloldali blokk egy közös előválasztást tartott. Természetesen mindenki tisztában volt azzal, hogy nincs nagy különbség közöttük, hiszen egy baloldal van, ezek a pártok tulajdonképpen ugyanazt képviselik, tehát akkor is eljátszották a színjátékot. A guruló dollárokkal külföldről, az Egyesült Államok baloldali hálózata által befolyásolt végső döntési mechanizmusnak megfelelően végül Márki-Zay Péter lett a miniszterelnök-jelölt.

Az amerikaiak logikusan gondolkodtak, csak nem végeztek alapos terepmunkát, hiszen nem tudták, hogy a végső jelöltjük – hogy finoman fogalmazzunk – nem épp stabil személyiség. De mégis őt hozták ki tehát győztesen, de a Dobrev–Gyurcsány duó láthatóan nem tudta megemészteni, hogy kihagyták őket a szaknévsorból, tehát a globális hálózatok elengedték a kezüket. Bosszúból ők is elengedték a kampányolást, és a vidéki szimpatizánsaikat inkább kivonták az összellenzéki kortesmunkából.

Vereségre játszottak, abban reménykedtek, hogy azt ők majd valahogy túlélik. Márki-Zay aztán az ellenzékkel együtt óriásit bukott. A nyugati donorok azonban úgy értékelték, hogy itt gyurcsányostul, márki-zayostul megbukott a teljes balos csapat. Ezért az amerikaiak háttérbe húzódtak, inkább Joe Biden elnökségének belpolitikai viharaival foglalkoztak,

Magyarországot átengedték a brüsszeli balos lerakatuknak.

Ők viszont Gyurcsányék helyett egy politikai zöldberuházásban kezdtek gondolkodni, amelyhez – és erre célozgattak is a médiájukban a hazai beszélő fejeik – új szereplőt kezdtek keresni.