Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tesz – kövesse nálunk élőben + videó

idezojelek
Vélemény

Mentelmi botrány: vörös segély Magyar Péternek

A szélsőbal, a szocialisták és a néppárt háttéralkuja következtében nem kell bíróság elé állnia sem Salisnak, sem a Tisza-vezérnek.

Pindroch Tamás avatarja
Pindroch Tamás
Cikk kép: undefined
európai parlamentjogBrüsszelDobrev KláraIlaria SalisKominternMagyar Péter 2025. 10. 13. 5:25
Fotó: MARTIN BERTRAND

Kéz kezet mos az Európai Parlamentben. A mentelmi botrány is bizonyítja, hogy egy jól bejáratott, olajozottan működő együttműködésről van szó az európai mainstream, tehát a baloldal pártjai között. 

A szélsőbal, a szocialisták és az Európai Néppárt háttéralkut köthetett, és a minap az Európai Parlament ezért nem adta ki a néppárti Magyar Péter, a „szocdem” Dobrev Klára és a kommunista Ilaria Salis mentelmi jogát. Így egyiküknek sem kell a közeljövőben magyar bíróság elé állnia.

A döntés azért is vérlázító, mert Magyart és Salist köztörvényes bűncselekményekkel vádolta meg a magyar ügyészség, és ilyen esetekben az EP mindig zöld jelzést ad az eljárás megindításához a tagállami igazságszolgáltatásnak. Viszont a politikai érdek ma már mindent felülír, a szokásjog nem számít, ha arról van szó, hogy minden erővel a magyar kormányt kell gyengíteni.

Távolabbról szemlélve az aktuálpolitikai eseményeket, megállapíthatjuk, hogy 

ma egy olyan szélsőliberális–baloldali politikai elit vezeti az európai közösséget, amelyet még a rendszerváltások előtti kommunista diktatúrák is politikai szövetségesnek tekintenének. 

Miért is ne tekintenének annak? Egy olyan szervezetről beszélünk, amelyben a képviselők többsége kiáll egy bevallottan kommunista olasz politikus (inkább terrorista) igazságügyi felelősségre vonása ellen. Salis ugyanis az igen alapos gyanú szerint Budapesten, a nyílt utcán ártatlan embereket vert félholtra elvtársaival együtt. Az egykori Lenin-fiúk is megirigyelnék azt a kegyetlenséget, ahogy a nemzetközi kommunista brigád elbánt a járókelőkkel.

A kommunisták nem hagyják cserben katonáikat – a több mint egy évet Magyarországon előzetesben eltöltött Salis mellett médiakampányt szerveztek a magyar igazságszolgáltatást becsmérelve, diktatúrát kiáltva. Tavaly úgy menekítették ki az előzetesből, hogy uniós képviselőjelölt lett, így már járt is neki az automatikus mentesség, ebből az következett, hogy ki kellett engedni a börtönből.

Miután EP-képviselő lett, Brüsszelből kezdte diktatúrázni Magyarországot, a jogállamiságot számon kérve. Egy köztörvényes, brutális bűncselekmény gyanúsítottja! Eközben épp ő és a brüsszeli cinkosai azok, akik semmibe veszik a jogállamot.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ez a pikírt, aljas viselkedés tényleg elfogadhatatlan, a történelem legsötétebb időszakait idézi. Azt a kommunista érát, amikor a Komintern ugyanezen az elven működött: ha valamelyik elvtárs bajba került, jött is a segítség – akkor Kelet-Európából vagy Moszkvából. Fegyverek és politikai, katonai támogatás a spanyol kommunistáknak a harmincas években, majd a hetvenes években a nyugatnémet Vörös Hadsereg Frakciónak, az olasz Vörös Brigádoknak, különféle nyugati, közel-keleti terroristák befogadása, kiképzése, vörös segély a testvéri, nyugati kommunista pártoknak.

A különbség most az, hogy már nincs Szovjetunió, de van Brüsszel. A bolsevikok ma már radikális baloldalinak vagy zöldnek nevezik magukat, akiknek természetes koalíciós szövetségeseivé váltak a szalonjobboldalivá változott néppártiak is. 

A pártdimenzió mellett a társadalmi folyamatok eredménye, hogy a munkásosztály, proletariátus is megszűnt; ezért a bolsevikoknak új kisebbsége(ke)t kellett találniuk.

A forradalmi hevület 1968-ban tört ki rajtuk Nyugaton, de már azelőtt megkezdték az oktatás, a kultúra, a tudomány, a média elfoglalását. Ezen keresztül pedig szép lassan – néhány évtized alatt – tényleg leuralták és átformálták a nyugati világ közgondolkodását. Amit ők mondanak, írnak, az lett az igazodási pont, s aki nem ért velük egyet, az nem párbeszédképes, hiszen szélsőséges. Mint azt Marxtól, majd Lenintől megtudtuk: a nemzet, a vallás és a család kiirtandó fogalmak.

Az új harcukhoz az új célcsoportjuk a szexuális kisebbségek lettek, őket felhasználva lehetett és lehet támadni a hagyományos társadalmi konvenciókat, a család egységén nyugvó szuverén államokat, a vallást és ezzel együtt természetesen a normalitás mellett kiálló konzervatív, nemzeti jobboldalt. 

A genderisták lettek az újkommunisták „élcsapata”, az ő feladatuk egy új társadalmi normát felállítani. A cél ezzel is a zsidó–keresztény kultúra, civilizáció lerombolása, a nemzetállami keretek szétfeszítése. Ehhez minden eszközt bevetnek, ezért is ennyire fontos nekik az idegen néptömegek beengedése, a migráció támogatása az Európai Unióban. 

Még annak árán is, hogy ők nemsokára egy újabb, erős közösségalkotó entitásként lépnek majd fel, erős hittel és saját – nem az európai jogfejlődés elvein alapuló – jogrendszerrel.

Úgy vélekednek, hogy a lakosság kicserélése a legjobb módja a nemzetállamok felszámolásának. És ebben hatalmas ideo­lógiai és pénzügyi szövetségesre tettek szert a liberális hálózatokat működtető, globális tőkésekben, illetve az ő zsoldjukba szegődött néppárttal. 

A liberális-balos-kommunista szövetség épp a szemünk láttára olvasztja be az egykori nyugati jobbközép, volt keresztény pártokat is, hogy elősegítsék egy új, föderalista Európai Unió létrehozását. Az orosz–ukrán háborúban ez utóbbira kiváló lehetőséget látnak: a katonai fejlesztéseket közös hitelfelvétellel finanszíroznák. 

Ez ugyanaz a formula, ahogy egykor az amerikai tagállamok is létrehozták az Amerikai Egyesült Államokat.

Tehát a Manfred Weber vezette, állítólagos „jobbközép”, az Európai Néppárt szépen betagozódott az egykori Kominterre hasonlító hálózatba. Ilaria Salis, Magyar Péter, illetve Dobrev Klára megvédése így kapcsolódik össze. Mindhárom képviselő a szuverenista magyar jobboldali kormány esküdt ellensége. Dobrev régi elvtárs, vele és volt párjával, Gyurcsány Ferenccel – akárhogy is erőlködtek – nem sikerült Orbán Viktor megbuktatása, ezért a brüsszeli Komintern Magyar Péterrel és a Tiszával „zöldmezős” beruházásba kezdett. A korábbi, Márki-Zay Péter-es próbálkozásukat elhibázták, ahhoz viszont továbbra is ragaszkodtak, hogy az új projektarc újra egy jobboldalinak tűnő karakter legyen. Magyar erre volt – felesége, baráti köre, a Fidesz-kormány alatt betöltött különféle pozíciói miatt – alkalmas figura. De a holdudvar, a szakértői bázis semmit nem változott: ugyanaz a levitézlett, számtalanszor megbukott Orbán-gyűlölő értelmiségi kör áll mögötte, mint egykor Gyurcsányék mögött.

A mentelmi joggal Brüsszelből még inkább fogni lehet Magyart, hogy kormányra kerülve mindenben kiszolgálja az Ukrajna- és migrációbarát, genderista, föderalista uniós törekvéseket.

 A kominternes összefogás, a Magyarnak kiutalt vörös segély ezeket a célokat szolgálja. Összenő, ami összetartozik – a kommunista nem vész el, csak átalakul.

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekkormány

A kampány legyen tisztességes!

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Ezek tényleg ki- és felforgatják a világot

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekglobalizmus

Az antifák potenciális gyilkosok

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekkormány

Az ellenzék magyargyűlölete

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelektudás

Bogár László: Kicsoda Ön és miért?

Bogár László avatarja

El kellene töprengenünk, hogy a három alapvető erény, vagyis a tudás, bátorság, becsület milyen módon való megnyilvánulására volna szükség ahhoz, hogy megmaradjunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu