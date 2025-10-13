Mentelmi botrány: vörös segély Magyar Péternek

Kéz kezet mos az Európai Parlamentben. A mentelmi botrány is bizonyítja, hogy egy jól bejáratott, olajozottan működő együttműködésről van szó az európai mainstream, tehát a baloldal pártjai között.

A szélsőbal, a szocialisták és az Európai Néppárt háttéralkut köthetett, és a minap az Európai Parlament ezért nem adta ki a néppárti Magyar Péter, a „szocdem” Dobrev Klára és a kommunista Ilaria Salis mentelmi jogát. Így egyiküknek sem kell a közeljövőben magyar bíróság elé állnia.

A döntés azért is vérlázító, mert Magyart és Salist köztörvényes bűncselekményekkel vádolta meg a magyar ügyészség, és ilyen esetekben az EP mindig zöld jelzést ad az eljárás megindításához a tagállami igazságszolgáltatásnak. Viszont a politikai érdek ma már mindent felülír, a szokásjog nem számít, ha arról van szó, hogy minden erővel a magyar kormányt kell gyengíteni.

Távolabbról szemlélve az aktuálpolitikai eseményeket, megállapíthatjuk, hogy

ma egy olyan szélsőliberális–baloldali politikai elit vezeti az európai közösséget, amelyet még a rendszerváltások előtti kommunista diktatúrák is politikai szövetségesnek tekintenének.

Miért is ne tekintenének annak? Egy olyan szervezetről beszélünk, amelyben a képviselők többsége kiáll egy bevallottan kommunista olasz politikus (inkább terrorista) igazságügyi felelősségre vonása ellen. Salis ugyanis az igen alapos gyanú szerint Budapesten, a nyílt utcán ártatlan embereket vert félholtra elvtársaival együtt. Az egykori Lenin-fiúk is megirigyelnék azt a kegyetlenséget, ahogy a nemzetközi kommunista brigád elbánt a járókelőkkel.

A kommunisták nem hagyják cserben katonáikat – a több mint egy évet Magyarországon előzetesben eltöltött Salis mellett médiakampányt szerveztek a magyar igazságszolgáltatást becsmérelve, diktatúrát kiáltva. Tavaly úgy menekítették ki az előzetesből, hogy uniós képviselőjelölt lett, így már járt is neki az automatikus mentesség, ebből az következett, hogy ki kellett engedni a börtönből.

Miután EP-képviselő lett, Brüsszelből kezdte diktatúrázni Magyarországot, a jogállamiságot számon kérve. Egy köztörvényes, brutális bűncselekmény gyanúsítottja! Eközben épp ő és a brüsszeli cinkosai azok, akik semmibe veszik a jogállamot.