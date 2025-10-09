Szentkirályi Alexandra: Pörög a szabadulós buli Brüsszelben + videó

A kormánypártok fővárosi frakcióvezetője nem hagyta szó nélkül, hogy az Európai Bizottság elnöke második bizalmi szavazását is megnyerte az Európai Parlamentben.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

„Pörög a szabadulós buli Brüsszelben, miután Ursuláék bevédték bábjaikat, Dobrevet és Magyar Pétert, most ők védték be őt!” – reagált Szentkirályi a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében a hírre.

A frakcióvezető kiemelte, hogy Ursula Von der Leyen a második bizalmi szavazását „a Manfred Weber-féle néppárt vezényletével” nyerte meg, ugyanazzal a pártcsaláddal, ahol a Tisza Párt is ül.

Ezt azért indították ellene, mert a bizottság elnöke elárulta az európai embereket, háborúba vinné a kontinenst és tönkretette az EU gazdaságát

– írta a politikus.

A képviselők tehát dönthettek, hogy az emberek vagy a szűk brüsszeli elit oldalára álltak. A Fidesz képviselői és a Patrióták természetesen Von der Leyen kirúgására szavaztak

– tette hozzá.

„De ilyen kiállásra mástól nem számíthatnak a magyarok”, a Tisza Párt és a DK vezére is „fogott emberek”,

azt csinálják, amit mondanak nekik, különben ugrik a mentelmi jog és felelősségre vonják őket – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Amint arról beszámoltunk, az Európai Parlamentben két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak az Európai Bizottság elnöke ellen. Ursula von der Leyent a Patrióták a vezetés átláthatatlansága és elszámoltathatatlansága, valamint a gazdákat megnyomorító Mercosur-megállapodás és az Egyesült Államokkal kötött előnytelen megegyezés miatt vonta felelősségre. A balliberális oldal ismét összezárt, folytatódik a mosdatás az EP-ben. Magyar Péterék és Dobrev Kláráék összedolgoznak, s egymást, valamint a brüsszeli elitet védik az EP-ben. Ennek eredményeképpen a parlamenti többség elutasította a bizalmatlansági indítványt.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Forrás: AFP/Attila Kisbenedek)