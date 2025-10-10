  • Magyar Nemzet
  Magyar Péter legalább egyszer biztosan hazudott, már csak az a kérdés, hogy mikor
Magyar Péter Tisza Párt mentelmi jog

Magyar Péter legalább egyszer biztosan hazudott, már csak az a kérdés, hogy mikor

A Tisza elnöke korábban számtalanszor bírálta a mentelmi jog rendszerét, és azt állította, meg kellene szüntetni azt. Később már EP-képviselőként egészen másként állt a kérdéshez, esze ágában sincs lemondani az őt is megillető jogi védettségről.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 16:50
Radnai Márk, Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)
„Magyar Péter korábban azt mondta, hogy lemond a mentelmi jogáról, amint csatlakozik a kormány az EU ügyészségéhez, most pedig azt mondja, hogy ő nem tud lemondani a mentelmi jogáról, mert arról csak az Európai Parlament dönthet. Vajon mikor hazudott?” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. 

Emlékezetes, Magyar Péter még a tavalyi választások előtt számtalanszor bírálta a mentelmi jog rendszerét, és azt állította, meg kellene szüntetni azt. A politikus erről beszélt egy utcafórumon is, ahol kiemelte, 

a mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem, és nyilván ez lesz a következő két évben is. De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog.

Később, a június 21-i diszkóbotránya után már egészen másként állt a kérdéshez, esze ágában sincs lemondani az EP-képviselőként őt is megillető jogi védettségről. 

Valójában szó sem eshetne a kérdésről, ha Magyar tartotta volna magát ahhoz, amit a kampányban folyamatosan hangoztatott, nevezetesen, hogy semmiképp nem megy Brüsszelbe, nem veszi fel az EP-mandátumát, mert itthon kíván politizálni.  

Ellenben, mint ismert, ezt az ígéretét is megszegte, és a képviselői mentelmi joga mögé bújt a felelősségre vonás elől és most már azt hangoztatja: önként egyébként sem tud lemondani a mentelmi jogáról. A hónapok óta húzódó ügy végére az Európai Parlament plenáris ülése tett pontot: a képviselők arról határoztak, felfüggesztik-e Magyar Péter mentelmi jogát. A Tisza Párt elnöke mögött végül összezárt a baloldal és Magyar Péter javára döntöttek.

Borítókép: Radnai Márk, Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

