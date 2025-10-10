Egy ukrán- és migrációpárti, genderaktivista képviselőnek köszönheti Magyar Péter a mentelmi jogát

Kedden az Európai Parlament a magyar hatóságok öt mentelmi kérelmét is elutasította. Ebből négy esetben, Dobrev Klára, Ilaria Salis és Magyar Péter két rágalmazási ügyében is ugyanaz a képviselő, Ilhan Kyuchyuk tette meg azt a javaslatot, hogy ne függessze fel az EP e politikusok mentelmi jogát. Érdemes azonban közelebbről megnézni, hogy ki is volt a három személyt védelmező jelentéstevő.

Kicsoda Ilhan Kyuchyuk, aki kiállt Dobrev, Salis és Magyar mentelmi joga mellett?

Ilhan Kyuchyuk a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért tagja, ami elsősorban a bolgár muszlim és török kisebbség köreiben örvend támogatottságnak. Az Európai Parlamentben pedig Kyuchyuk a liberális Renew vezető beosztású tagja.

A liberális képviselő minden területen Brüsszel politikáját képviseli. Rendszeresen kiáll Ukrajna mellett, ő volt például az „Ukrajnának nyújtott megingathatatlan uniós támogatás megerősítéséről” szóló indítvány egyik benyújtója.

Ukránpártisága mellett tagja az LMBTQ+-ügyekkel foglalkozó európai parlamenti közös munkacsoportnak is. Sürgeti az LMBTQ-jogok kiszélesítését – arra kérte a bizottságot, hogy tegyen lépéseket az azonos nemű párok szülői jogainak az elismertetése végett.

Parlamenti munkája során a migránsok tagállamok közötti újraelosztására tett javaslatok mellett is felszólalt.

A sorból természetesen a magyar kormány politikájának ellenzése sem maradhat ki: a Magyarország ellen politikai fegyverként használt jogállamisági jelentését a bizottságnak olyan javaslatokkal látta el Ilhan Kyuchyuk, ami arra ösztönözte a bizottságot, hogy a Magyarországnak járó pénzekből még többet függesszenek fel.

Nem állt távol tőle az sem, hogy közreműködjön a baloldal 2022-es választási kampányában. Büszkén posztolt fotót több momentumos politikussal is, például Cseh Katalinnal és Fekete-Győr Andrással az X-fiókján. 2022-ben pedig egyértelműen kiállt Márki-Zay Péter kampánya támogatása mellett is.

Összességében nem csoda, hogy a magyar kormány politikáját már korábban is elutasító képviselő azt javasolta, hogy az EP ne függessze fel Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát. Híven ahhoz, ahogy 2022-ben az ellenzék mellett kiállt, Ilhan Kyuchyuk ma is a Brüsszel érdekeit képviselő magyar politikusok érdekeit védi.