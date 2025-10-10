idezojelek
Vélemény

Egy ukrán- és migrációpárti, genderaktivista képviselőnek köszönheti Magyar Péter a mentelmi jogát

Kicsoda Ilhan Kyuchyuk, aki kiállt Dobrev, Salis és Magyar mentelmi joga mellett?

Zemplényi Lili Naómi avatarja
Zemplényi Lili Naómi
Cikk kép: undefined
Ilhan KyuchyukDobrev KláraEurópai ParlamentMagyar Péter 2025. 10. 10. 16:05
  • Magyar Nemzet
  • Vélemény
  • Egy ukrán- és migrációpárti, genderaktivista képviselőnek köszönheti Magyar Péter a mentelmi jogát

Kedden az Európai Parlament a magyar hatóságok öt mentelmi kérelmét is elutasította. Ebből négy esetben, Dobrev Klára, Ilaria Salis és Magyar Péter két rágalmazási ügyében is ugyanaz a képviselő, Ilhan Kyuchyuk tette meg azt a javaslatot, hogy ne függessze fel az EP e politikusok mentelmi jogát. Érdemes azonban közelebbről megnézni, hogy ki is volt a három személyt védelmező jelentéstevő.

Kicsoda Ilhan Kyuchyuk, aki kiállt Dobrev, Salis és Magyar mentelmi joga mellett?

Ilhan Kyuchyuk a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért tagja, ami elsősorban a bolgár muszlim és török kisebbség köreiben örvend támogatottságnak. Az Európai Parlamentben pedig Kyuchyuk a liberális Renew vezető beosztású tagja.

A liberális képviselő minden területen Brüsszel politikáját képviseli. Rendszeresen kiáll Ukrajna mellett, ő volt például az „Ukrajnának nyújtott megingathatatlan uniós támogatás megerősítéséről” szóló indítvány egyik benyújtója.

Ukránpártisága mellett tagja az LMBTQ+-ügyekkel foglalkozó európai parlamenti közös munkacsoportnak is. Sürgeti az LMBTQ-jogok kiszélesítését – arra kérte a bizottságot, hogy tegyen lépéseket az azonos nemű párok szülői jogainak az elismertetése végett.

Parlamenti munkája során a migránsok tagállamok közötti újraelosztására tett javaslatok mellett is felszólalt.

A sorból természetesen a magyar kormány politikájának ellenzése sem maradhat ki: a Magyarország ellen politikai fegyverként használt jogállamisági jelentését a bizottságnak olyan javaslatokkal látta el Ilhan Kyuchyuk, ami arra ösztönözte a bizottságot, hogy a Magyarországnak járó pénzekből még többet függesszenek fel.

Nem állt távol tőle az sem, hogy közreműködjön a baloldal 2022-es választási kampányában. Büszkén posztolt fotót több momentumos politikussal is, például Cseh Katalinnal és Fekete-Győr Andrással az X-fiókján. 2022-ben pedig egyértelműen kiállt Márki-Zay Péter kampánya támogatása mellett is.

Összességében nem csoda, hogy a magyar kormány politikáját már korábban is elutasító képviselő azt javasolta, hogy az EP ne függessze fel Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát. Híven ahhoz, ahogy 2022-ben az ellenzék mellett kiállt, Ilhan Kyuchyuk ma is a Brüsszel érdekeit képviselő magyar politikusok érdekeit védi.lhan K

 
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

yuchyuk, Magyar Péter mentelmi ügyében jelentéstevő képviselő 2022-ben Márki-Zay mellett kampányol

Furcsaságok voltak a kinevezése körül 

Érdekesség, hogy a mentelmi jogi kérelmek beérkezése után egyik ügyben sem Ilhan Kyuchyuk volt első körben kinevezve jelentéstevőnek. Ilhan Kyuchyuk liberális politikus helyett Dobrev Klárának szuverenista, Ilaria Salisnak egy, a Von der Leyen-bizottság felállását is ellenző néppárti, Magyar Péternek pedig egy európai konzervatív és egy patrióta jelentéstevő volt kinevezve. Tehát a kérelmek Európai Parlamentbe való beérkezése után eredetileg mindegyik ügyet külön-külön személyek vizsgálták volna, akik Magyar Pétertől távol álló nézeteket vallottak.

2025. szeptember 23-án azonban mind a négy ügy jelentéstevője megváltozott, és mind a négy ügy esetében már az ukrán- és migrációpárti genderaktivista, Ilhan Kyuchyuk tette meg azt az ajánlást, hogy megtarthassák a mentelmi jogukat a képviselők.

A szerző Zemplényi Lili Naómi, a Nézőpont Intézet elemzője

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekglobalizmus

Az antifák potenciális gyilkosok

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekkormány

Az ellenzék magyargyűlölete

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekFidesz

Mártírból is csak Juhász Péter jutott

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekUEFA

Jerikó falai

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekMenczer Tamás

A Tisza Párt Webert szolgálja ki és Ukrajnával áll szövetségben + videó

Magyar Nemzet avatarja

Az emberek tudnak választani, üzente Menczer Tamás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu