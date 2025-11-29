Tisza Párt: szégyen a futás, de hasznos

Gurmai Zita-díjra kellene felterjeszteni a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltjeit! Olyan bátran menekülnek ugyanis a reménybeli politikusaik az újságírók elől, mint egykor Gurmai Szarvas Szilveszter barátom mikrofonja elől a Képviselői Irodaház sarkán.

Nagyon kínos az a produkció, amit politizálás címszó alatt előad ez a kompánia, élén Magyar Péterrel. A pártelnök ugyanis nyilatkozatstopot rendelt el a Patyomkinpártban.

A helyzet a következő: úgy tartanak előválasztást, hogy nincsenek vidéki szervezeteik, csak úgynevezett Tisza-szigetek, akikről viszont csak azt tudjuk, ha valamilyen balhé alakul ki velük kapcsolatban, akkor a Tiszának semmi köze hozzájuk, nem is ismeri őket a pártközpont.

Már az egész álelőválasztásba is egy megtépázott Tisza masírozott bele. Pedig a tervekben olyan szépnek tűnt minden: a Tisza applikációjával majd az egész országot lefedi, aktivisták százezreiről rendelkeznek napi információval, tudják, hol laknak, merre mozognak, hogy elérnek mindenkit, akit kell.

Csakhogy befuccsolt a nagy mutatvány, hiszen a kétszázezer szimpatizánsuk adatai kikerültek a netre. Ez óriási szervezeti és politikai blama volt egyszerre, hiszen erre az alkalmazásra építették az egész kampányuk háttértámogatását. Pont az i-betűn, hogy az ukrán fejlesztőn keresztül azt is megtudhatta ország-világ, hogy az ukránok nemcsak keresztül-kasul mászkálnak a kormányra készülő Tisza szervereiben, hanem egyenesen ők adhatják a tiszás őrséget, és a kapuk kulcsai is náluk vannak.

A Tisza ezzel azt a kevés hitelességét is elveszítette, amellyel még rendelkezett, de a saját bázisát is elbizonytalanította, hiszen még egy applikációt sem képesek botrány nélkül megcsinálni, hogyan vezethetnék az országot?

Így futottak tehát neki a jelöltállításnak, ami önmagában is óriási kudarc a procedúra átláthatatlansága, az egykori MSZP–SZDSZ-hez köthető vagy épp lelkes amatőr hatodik ligás jelöltek miatt. Azzal, hogy Magyar Péter bejelentette a nyilatkozatstopot, a saját pártjának vitt be egy újabb mélyütést. Egyértelmű, hogy ekkor már sejthetett valamit a következő eseményekből. Másnap ugyanis megjelent a drasztikus tiszás megszorítócsomag programja; erről nem szabad tehát nyilatkozniuk a tiszás indulóknak. Ezt a politikai narratívát már régóta építették, de először a legőszintébben Tarr Zoltán alelnök fejtette ki Etyeken. Ha beszélnének a programról, belebuknának, de majd a választások után mindent lehet. Ez a pikírt cinikusság nyomban a gyurcsányi hazug magasságokig repítette a pártot.