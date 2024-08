Havas Henrik végtelenül aljas húzása borzolja a kedélyeket

Imane Helif péntek este olimpiai bajnok lett. Úgy jutott el a döntőbe az algériai sportoló, hogy a magyar Hámori Lucát búcsúztatta a negyeddöntőben. Helif korábban megbukott a nemi teszteken, a tavalyi világbajnokságról ki is zárták emiatt, az olimpián viszont részt vehetett a női versenyben. Az ügy nemzetközi botrányt kavart. Számos híres sportoló, Kásás Tamástól Kovács Istvánon, Bárdosi Sándoron át egészen Miló Viktóriáig felemelte a szavát a botrányos történet miatt. Azonban nem mindenkinél verte ki a biztosítékot a szégyenteljes, meglehetősen sportszerűtlen eset. Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője a közösségi oldalán reagált a széles körű felháborodást keltő ügyre, ahol védelmébe vette a vitatható nemű sportolót. Nem volt meglepő az sem, hogy a baloldali publicista, Tóta W. Árpád gyerekeknek szánt lapja, a Kispolgár is nőként mutatta be Imane Helifet.