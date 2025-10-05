Rendkívüli

Drón- és rakétatámadások után Lengyelország riadóztatta a légierőt

idezojelek
Vélemény

Tanulságos mese a libákról

Egymást segítik a távolságok leküzdése érdekében, hogy mindegyikük célba jusson

Kondor Katalin avatarja
Kondor Katalin
Cikk kép: undefined
libasegítségodafigyelés 2025. 10. 05. 6:51

Már kiskoromban is nagyon szerettem állatokról és madarakról olvasni, de valódi tapasztalatokat csak a saját macskáim és kutyáim „segítségével” tudtam szerezni róluk. A madarakat meg nálunk csak egy papagáj képviselte, és elgondolni sem tudtam, hogy egyszer eljön az az idő, amikor a madaraktól fogok tanulni, mégpedig a kanadai vadlibáktól. Történt ugyanis, hogy Erdélyből, barátaimtól kaptam egy írást, mely a kanadai vadlibák életmódjáról szólt. Méghozzá tudományos megalapozottsággal.

Azt valószínűleg sokan tudtuk, tudjuk, hogy a vadlibák csoportosan és „V”-alakban szállnak. Azt már csak a hozzám eljuttatott írásból tudtam meg, hogy repülés közben úgy mozgatják a szárnyukat, hogy a levegő felhajtóereje fenntartja a mögöttük következő libákat. Így lehetséges az, hogy a kutatók szerint 71 százalékkal hosszabb távolságot tudnak megtenni, mintha csak egyetlen pár repülne. Egymást segítik tehát a távolságok leküzdése érdekében, hogy mindegyikük célba jusson. Mit tesz az ember? Ha csak a közértek, postafiókok pénztáraira gondolunk, sok minden eszünkbe juthat a tülekedésről, csak az egymás segítése nem.

Ám maradva a vadlibáknál, azt is megfigyelték, hogy ha egy vadliba kirepül a sorból, és egyedül próbál célhoz érni a kis egoista, rögvest lelassul, mert nem segíti őt többé a levegő emelő hatása, amelyet a többi vadliba szárnycsapásai biztosítanak számára. Így gyorsan visszamegy a sorba, hogy repülése könnyebbé váljon a társai erőfeszítése által. S mit művel az ember? Rengeteg példa van arra, hogy nem óhajt a közösséggel együtt dolgozni, mert nem érdekli a közös cél, csak a sajátja.

A vadlibáknál azt is felfedezték, hogy amikor a vezető liba elfárad, akkor egy másik veszi át a helyét az élen. Tanulság: a vadlibák tudják, hogy közösségükben mindenképpen egymásra vannak utalva, s ezért ha a helyzet azt kívánja, vita nélkül át kell adni a munkát, vagy átvenni, még a vezető pozíciót is. Az is tény, ki gondolta volna, hogy repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gágognak, mégpedig azért, hogy az elsőket erőfeszítéseikben biztassák. Ebből mi, emberek azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy egy közösség nem létezhet jóakaratú biztatás, azaz drukkerek nélkül, mert kellenek a drukkerek, kell a biztatás a lelkünknek.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

S akkor most jöjjön a legszebb „vadlibaszokás”: Ha egy vadliba megbetegszik, két társa leszáll vele, s addig együtt maradnak, amíg a sérült vagy beteg liba meggyógyul vagy elpusztul. A libák ezután visszatérnek saját közösségükhöz, vagy hármasban, vagy már csak kettesben. Olykor előfordul az is, hogy egy másik közösséggel kénytelenek repülni, amíg el nem érik a sajátjukat. Mit mondjunk?

Gyönyörű libatörténetek ezek a megfigyelések. Manapság az emberiség jelentős hányadára nem az jellemző, hogy átsegítené a másikat a nehéz időkben. Sőt! Inkább megnehezíti a másik életét, háborúzik, fütyül a szabályokra, s örül, ha toroz. Különösen ebben a mai háborús időszakban mondhatjuk ezt, amikor kanadai vadlibák helyett bizony bombázók és veszélyes drónok röpködnek a fejünk felett.

Viccesen hangzik, ha azt mondja az ember: Íme, mi mindent tanulhatunk a kanadai vadlibáktól. Márpedig tanulhatunk. Kalotaszegi barátaim, akik pár éve küldték el nekem a kanadai vadlibákról szóló tanulságos „beszámolót”, most vettem észre, hogy azt a címet adták neki, hogy Égre írt tanítás. Igazuk volt.

A szerző újságíró

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEU-csúcs

Az európai egység magyar kovácsa

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Értekezés a rágalmazásról

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekkormány

Tisza: se program, se jelölt nincs

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekönbecsülés

Függetlenség és önbecsülés

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekWilliams

Példátlan kizárás az F1-ben, így változott a Szingapúri Nagydíj rajtsorrendje

Magyar Nemzet avatarja

Az F1-es csapat mindkét versenyzőjét kizárták az időmérő edzés után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu