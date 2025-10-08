Átlátnak a magyarok a Tisza Párt hazugságain

A felnőtt magyarok 63 százaléka arra számít, hogy a Tisza Párt a 2026-os parlamenti választásokat követően megemelné a lakossági adóterheket – derült ki az Alapjogokért Központ legfrissebb közvélemény-kutatásából.

Magyar Péter. Forrás: Facebook

Mindez azt jelenti, hogy a megkérdezettek nem hisznek Magyar Péter kommunikációjának,

lényegében annak az ellenkezőjéről vannak meggyőződve: a többkulcsos jövedelemadót propagáló – és a családtámogatási rendszert megszüntető –, kiszivárgott javaslatot tartják valósnak.

A napvilágra került tervek alapján a Tisza Párt azonban nemcsak a magánszemélyek jövedelmét terhelné a jelenlegi 15 százalék helyett jelentősen magasabb adókkal, hanem a vállalkozások Európában egyedülállóan alacsony, kilencszázalékos társasági adóját is 25 százalékra emelné.

A felnőtt magyarok 63 százaléka szerint a Tisza adót emelne. Forrás: Alapjogokért Központ

Brutális adóemelést akar a Tisza

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna meg a mostani adószint, de már az átlagbér is a 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint fölött jönne a 33 százalékos sáv is. Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó (szja) jelentős csökkentését ígérte.

A Tisza Párt még tavasszal ugyanis arról kérdezte a szimpatizánsait a Nemzet hangja elnevezésű konzultációban: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9 százalékra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő 1,137 millió ember döntő többsége – több mint kilencszázezer ember – pedig érthető módon a belengetett jelentős adócsökkentésre szavazott.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán, aki azt is mondta, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

Magyar Péter is elszólta magát

Míg egy tavaly májusi pódiumbeszélgetésen Magyar Péter azt mondta:

nyilvánosan nem állhatnak elő az adóemeléssel és a kormányzati kedvezmények kivezetésével, mert akkor vereséget szenvednének a választáson.

A Tisza Párt elnöke ezzel arra célozhatott, hogy csak a választókat átverve tudnának választást nyerni. Szavaiból az is következhet, hogy pártjával először hazugságok árán győznének, majd kormányon megvalósítanák a megszorításokra épülő programjukat.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)