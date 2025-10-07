  • Magyar Nemzet
Titkolják Magyar Péterék, miért törölték a Tisza Párt alelnökének „őszödi beszédéről” készült videót

Titkolóznak Magyar Péterék azzal kapcsolatban, miért tüntették el a kínos etyeki lakossági fórumról készült videót a helyi Tisza-sziget YouTube-csatornájáról. Ott mondta el Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke, hogy nem beszélhetnek az adóemelési terveikről és sok más dologról sem: előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Munkatársunktól
2025. 10. 07. 6:28
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hallgatásba burkolóznak Magyar Péterék arról, miért törölték az etyeki Tisza-sziget YouTube-csatornájáról az augusztusi rendezvényről készült videót, ahol Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke többek között azt fejtegette: számtalan dologról nem lehet beszélni, „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szombaton a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy „nem csak Tarr Zoltánt törölték a Tiszában, hanem az elhíresült videót is”.

Magyar Péterék titkolóznak – Kép forrása: YouTube / ATV

Nyílt beszéd

Emlékezetes, hogy az említett etyeki tiszás fórumon szóba került az adórendszer átalakítása is, a párt gazdasági szakértője, Dálnoki Áron a többkulcsos személyi jövedelemadó mellett érvelt és a közönséget is megszavaztatta, a többség pedig egyetértett az adóemeléssel járó változtatással.

– Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. (…) És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, nagyon határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet – ezt a megdöbbentő kijelentést tette az etyeki fórumán Tarr Zoltán.

 

A videót elsőként a Mandiner mutatta be, ekkor még az etyeki Tisza-sziget YouTube-oldalán is látható volt, de ott ma már csupán egy zenés, vágógépekből álló, népszerűsítőnek szánt összefoglaló található az eseményről, az elhangzott beszédekből semmi nem hallható.

Lapunk hétfőn kora délután kérdéseket intézett a Tisza Párthoz, de késő estig sem kaptunk választ. Arról érdeklődtünk, milyen okból törölte az etyeki Tisza-sziget a YouTube-csatornájáról az augusztusi fórumról készült videót. Azt is megkérdeztük: a videó törlése azt jelenti-e, hogy az etyeki Tisza-sziget, illetve Magyar Péter pártelnök nem tud azonosulni Tarr Zoltán ott elhangzott kijelentéseivel.

 

Amint választ kapunk, beszámolunk róla.


