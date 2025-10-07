Kiderült a Tisza terve, iskolák bezárására készülnek

Amikor az ellenzék a kisebb méretű iskolák átszervezését sürgeti, akkor pontosan tudható, hogy ez valójában iskolabezárást jelent, mert az átszervezésnek más formája nem létezik – mondta lapunknak Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos. Mint emlékeztetett, Tarr Zoltán, a Tisza Párt adóemelési terveiről értekező alelnöke, valamint a baloldali Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) arról kezdett beszélni, hogy a vidéki kis méretű általános iskolák átszervezésére van szükség. Brüsszel háborús döntéseket hoz, ehhez pénzt akar behajtani a tagállamoktól, Brüsszel bábjai pedig adóemelésekre, megszorításokra, iskola- és kórházbezárásokra készülnek.

Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Tisza Párt és a velük egy követ fújó baloldali szervezetek a népességcsökkenéssel próbálják indokolni, hogy hatalomra kerülésük esetén iskolabezárásokat hajtanának végre. Emellett előszeretettel hangoztatják, hogy Magyarországon európai összevetésben átlagon aluli az egy pedagógusra jutó gyermekek száma.

Ez a szülők szemszögéből nézve kifejezetten előnyös, hiszen így rengeteg gyermek járhat olyan osztályba, ahol a kisebb létszámnak köszönhetően több figyelemben és törődésben részesül

– mutatott rá a miniszterelnöki biztos.

A kormány a végsőkig elmegy az iskolák megvédéséért

Balaton Katalin felidézte: éppen az utóbbi hetekben kezdődött meg egy tömeges óvodabezárási folyamat a baloldali önkormányzat által vezetett Óbudán, azonban az állami fenntartású iskolákat a kormány minden erejével fenntartja, ezeket semmiképpen nem zárja be.

– A kormány a végletekig elmegy, hogy működtesse a kisebb méretű iskolákat azokon a kistelepüléseken, ahol igény van rájuk, függetlenül a gyermeklétszámtól. A kormány nem gazdasági érdekeket tart szem előtt, hanem emberségből hozza meg az iskolákról szóló döntéseit. A családokat, a gyerekeket és a kistelepüléseket így tudjuk segíteni – fogalmazott.

A szakszervezet azzal kezdte a tanévet, hogy óriási a káosz, folyamatosan hergelnek, soha nem a gyerekek pártján állnak. Azzal, hogy az átszervezések szükségszerűségéről beszélnek, nem a tanulók, a családok és a kistelepülések érdekeit képviselik. Arról említést sem tesznek, hogy

számos településen folyamatosan növekszik a gyermeklétszám, ezért is szükséges az iskolák bővítése, illetve emiatt kellenek a korszerű konténertantermek is

– hívta fel a figyelmet.