Különleges DPK jött létre, szinte minden magyart érint a témája

A Nevelési-oktatási Digitális Polgári Kör (DPK) célja, hogy a tagok találjanak egy olyan felületet, ahol megbeszélhetik azokat kérdéseket, amelyek szinte minden magyart érintenek a köznevelési rendszerében – mondta Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos a lapunknak adott interjúban. Mint az 1-es számú DPK és a szakmai DPK alapítója hangsúlyozta,

a csoportban olyan bizalmi légkör alakult ki, amelyben senki nem ítél el és nevet ki mást, aki esetleg eltérő véleményt képvisel vagy kiáll az értékrendjéért.

A család fontossága mellett a résztvevők megfogalmazzák azokat az értékeket és elvárásokat, amelyeket meghatározónak tartanak.

Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos (Fotó: Ladóczki Balázs)

A jó igazgató teszi a jó iskolát

A miniszterelnöki biztos szerint az online csoport tagjai olyan területeket is szeretnének látni a köznevelésben, mint a fenntarthatóság, a magyar kultúra, a családok, a generációk közötti tudásátadás, a hazaszeretet és a nemzeti identitás, de helyet kap a tankönyv és a gyermekek terheltségének kérdése is.

Hamarosan megszerveznek egy iskolai igazgatói mentorhálózatot, ami azt üzeni: ahol jó igazgató van, ott az iskola is jól működik.

A szülők és a pedagógusok azt várják el, hogy korszerű pedagógiai módszereket vezessenek be, valamint hogy az igazgató legyen kompetens, szeretetteljes és hiteles, lehessen rá számítani, tudjon inspirálni. Az a jó, ha a szülők úgy érzik, hogy az iskola vezetője partneri viszonyt alakít ki a családokkal. – Az igazgatónak „szuperhősnek” kell lennie, aki egy rendszert működtet. Amilyen az igazgató, olyan lesz az iskola hangulata és mentalitása, a mentorhálózattal ehhez szeretnénk támogatást adni – állította Balatoni Katalin.

Szerinte a jó iskola olyan biztonságos közeget jelent, ami lehetővé teszi a gyerekek kibontakozását, az innová­ciók mellett megőrzi a klasszikus értékeket, valamint ahol erős a lokális, akár az iskolához kötődő identitás és a nemzeti identitás is. – Az iskola múltja elengedhetetlen ahhoz, hogy legyen jövője – vélekedett.