Így lehetett ingyenessé tenni a tankönyveket

– Azért volt gond a korábbi tankönyvpiaccal, mert a jutalékos rendszerben megjelent a korrupció – idézte fel Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos a közösségi oldalán. Mint rámutatott, az iskolai tankönyvfelelősök jutaléka elérte a 10 százalékot is, ezért az árak az egekbe szöktek, sok család számára megfizethetetlenné váltak a tankönyvek. Ezenkívül gyakran rossz minőségű, szakmailag és módszertanilag nem ellenőrzött könyvek jelentek meg, a marketing sokszor fontosabb volt a minőségnél.

Ezzel szemben

a központosítás eredményeként javult az esélyegyenlőség, hiszen az ország minden pontján azonossá vált a tartalom. A kormány a tankönyveket mindenkinek elérhetővé és ingyenessé tette, továbbá garantálta az ellátás biztonságát és zökkenőmentességét, időben érkeznek a könyvek.

A tankönyvfejlesztés szervezetté vált, valamint a központosítás lehetővé tette az interaktív tankönyvek fejlesztését. A tankönyvek és a digitális tananyagok fejlesztése párhuzamosan valósul meg – sorolta a miniszterelnöki biztos.

Balatoni Katalin kiemelte: a pedagógus szabadsága megmaradt. A tankönyv eszköz, nem cél, és vannak olyan tankönyvek, amelyekből több változat is rendelhető. A Nemzeti alaptanterv biztosítja a keretet, a pedagógusoknak teljes módszertani szabadságuk van, ami a pedagógus igényességével együtt határozza meg a tanítást – világított rá a miniszterelnöki biztos.