Rendkívüli

Elképesztő luxusban urizálta végig a nyarat Magyar Péter

Magyar PéterTisza Pártluxus

Elképesztő luxusban urizálta végig a nyarat Magyar Péter

Magyar Péter az idei nyáron ismét bebizonyította, hogy olyan, mint az ismert mondásban szereplő kommunista: azzal vádolja ellenfeleit, amit saját maga követ el. A Tisza elnöke úgy vádolja luxusnyaralással Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy közben – kampánykörútnak álcázva – elképesztő fényűzésben vakációzza végig a nyarat.

Munkatársunktól
2025. 08. 26. 17:00
Forrás: Magyar Péter közösségimédia-felülete
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter július elején egy egyhetes olaszországi nyaralással kezdte meg a véget nem érő nyári vakációkörútját. A Tisza elnöke a dél-olaszországi Lecce közelében bérelt ki magának egy méregdrága villát és az Orange Sun Beachen strandolgatott. Magyar Péter a párját és a gyermekeit is magával vitte – bár a hírek szerint leginkább a telefonjával volt elfoglalva a családja helyett –, és becslések szerint csak a szállásuk került 1,5 és 5 millió forint közötti összegbe. Az elit környéken az éttermek sem olcsók, így egy ötfős étkezésre akár napi 100 ezer forintot is lehet számolni. És akkor a többi program költségvonzatát még figyelembe sem vettük. 

A kép forrása: Bors

Magyar Péter természetesen a Balatont sem hagyta ki, ami annak tükrében meglehetősen érdekes, hogy korábban kihalt és lepusztult Balatonról kommunikált. A Tisza elnöke itt sem aprózta el a vakációzást: a siófoki Mala Gardenben szállt meg két éjszakára, ami becslések szerint 715 ezer forintjába kerülhetett. A négycsillagos szállodában egy egyszerű lecsóért is közel 7000 forintot számolnak fel, így belegondolni is durva, hogy mennyit mutathatott a végszámla. 

A kép forrása: Magyar Péter közösségimédia-felülete

Magyar Péter a fentieken túl is igyekezett kimaxolni a nyári mindennapokat: az udvartartásával közösen eltöltött tiszai kenuzgatása például a számítások szerint 1,4 és 3 millió forint közötti összegbe kerülhetett, de az erdélyi Korondra tett csapatos kiruccanása is 1,5–2 millió forintot emészthetett fel. Mindemellett Magyar Péter Izsák és Orgovány közti quadozgatása (becslések szerint 150 ezer forint) és a barátnőjével együtt töltött balatoni sétarepülőzgetése (becslések szerint két főre 180–380 ezer forint) sem volt olcsó mulatság. 

Forrás: Magyar Péter közösségimédia-felülete
Forrás: Magyar Péter közösségimédia-felülete
Forrás: Magyar Péter közösségimédia-felülete

 

 

Mindezek mellett Magyar Péter nyári országjárása is milliókat emészthetett fel: visszafogott becslések szerint eddig összesen 2–2,5 millió forintba kerülhetett az vidéki túrák szállásköltsége, de ezeket az állomásokat veteránautózgatással, motorozgatással, táncolgatós csónakázással, hintózgatással, görnyedt háttal kivitelezett lovaglással is feldobta Magyar Péter, így ez az összeg akár a többszörösére is nőhetett. 

 

Forrás: Magyar Péter közösségimédia-felülete

 

Forrás: Magyar Péter közösségimédia-felülete

 

Forrás: Magyar Péter közösségimédia-felülete
Forrás: Magyar Péter közösségimédia-felülete
Forrás: Magyar Péter közösségimédia-felülete
Forrás: Magyar Péter közösségimédia-felülete
Forrás: Magyar Péter közösségimédia-felülete
Forrás: Magyar Péter közösségimédia-felülete
Forrás: Magyar Péter közösségimédia-felülete

 

Forrás: Magyar Péter közösségimédia-felülete

Összegezve, Magyar Péter nyári luxusprogramjainak nehezen megtippelhető költsége akár a 20 millió forintot is elérheti/meghaladhatja, ha feltételezzük, hogy mindenhol a legjobb szolgáltatást választotta. Felmerül a kérdés, hogy miből fizette mindezt a másokat fényűzéssel vádoló Tisza-elnök, akinek luxusimádata egyébként közismert tény: tavaly nyáron abban az Ötkertben balhézott, ahol fél deci whisky húszezer, egy üveg vodka százezer, egy üveg pezsgő pedig 150 ezer forintba került. A Tisza-elnök pedig fogyaszthatott rendesen, hiszen végül a biztonsági őröknek kellett kivezetniük a szórakozóhelyről.

A kép forrása: Ripost/Videa

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Nem lesz a-dó-e-me-lééés!

Bayer Zsolt avatarja

(Hát persze... Hiszen ezt ismerjük...)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu