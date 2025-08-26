Elképesztő luxusban urizálta végig a nyarat Magyar Péter

Magyar Péter július elején egy egyhetes olaszországi nyaralással kezdte meg a véget nem érő nyári vakációkörútját. A Tisza elnöke a dél-olaszországi Lecce közelében bérelt ki magának egy méregdrága villát és az Orange Sun Beachen strandolgatott. Magyar Péter a párját és a gyermekeit is magával vitte – bár a hírek szerint leginkább a telefonjával volt elfoglalva a családja helyett –, és becslések szerint csak a szállásuk került 1,5 és 5 millió forint közötti összegbe. Az elit környéken az éttermek sem olcsók, így egy ötfős étkezésre akár napi 100 ezer forintot is lehet számolni. És akkor a többi program költségvonzatát még figyelembe sem vettük.

A kép forrása: Bors

Magyar Péter természetesen a Balatont sem hagyta ki, ami annak tükrében meglehetősen érdekes, hogy korábban kihalt és lepusztult Balatonról kommunikált. A Tisza elnöke itt sem aprózta el a vakációzást: a siófoki Mala Gardenben szállt meg két éjszakára, ami becslések szerint 715 ezer forintjába kerülhetett. A négycsillagos szállodában egy egyszerű lecsóért is közel 7000 forintot számolnak fel, így belegondolni is durva, hogy mennyit mutathatott a végszámla.

A kép forrása: Magyar Péter közösségimédia-felülete

Magyar Péter a fentieken túl is igyekezett kimaxolni a nyári mindennapokat: az udvartartásával közösen eltöltött tiszai kenuzgatása például a számítások szerint 1,4 és 3 millió forint közötti összegbe kerülhetett, de az erdélyi Korondra tett csapatos kiruccanása is 1,5–2 millió forintot emészthetett fel. Mindemellett Magyar Péter Izsák és Orgovány közti quadozgatása (becslések szerint 150 ezer forint) és a barátnőjével együtt töltött balatoni sétarepülőzgetése (becslések szerint két főre 180–380 ezer forint) sem volt olcsó mulatság.

Forrás: Magyar Péter közösségimédia-felülete

Forrás: Magyar Péter közösségimédia-felülete