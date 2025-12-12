Ezért érdemes a Fideszre szavazni a Tisza ellenében

Magyarország előtt pillanatnyilag két út áll – mutatott rá közösségi oldalára felöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója egy újságírónak válaszolt, aki arról kérdezte: a bizonytalanoknak miért érdemes a kormánypártokat választani a Tisza Párt ellenében?

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Forrás: Facebook

Válaszában Menczer Tamás kifejtette a véleményét, rámutatva, hogy van egy brüsszeli út

háborúval, Ukrajnával, bevándorlással, brutális megszorítócsomaggal, amely a pénzt a családoktól elveszi, és brüsszeli parancsra elküldi Ukrajnába

– magyarázta, rámutatva, ez a Tisza Párt útja, amelynek vezetője egy fogott ember.

Az igazgató szerint ezzel szemben van egy szuverenista magyar út

Otthon starttal, édesanyák adómentességével, családi adókedvezmény megduplázásával, vállalkozások támogatásával, a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével, családi kedvezményekkel és sok egyébbel, meg békével és biztonsággal

– sorolta, majd leszögezte: ebből lehet választani. – Szerintem a magyarok kellően bölcsek ahhoz, hogy a döntésüket meg is hozzák – zárta mondandóját Menczer Tamás.