A tejesember söre

A trappista La Trappe nagyon halványan érződő nyers sonkás illattal indul, ami hiba, de aztán kiszellőzik, és a fűszeres narancsos ízek harmonikusak, jól iható. A St Bernardus, akik az 1990-es évek elejéig a leghíresebb apátsági sört, a Westvleterent is főzték, így „majdnem” trappisták, witbierben is otthon vannak. A La Trappe-nál narancsosabb, fanyarabb, kicsit limonádés érzetet ad, de remek frissítő. A meggyes lambic söréről ismert Mort Subite Witte Lambic volt az egyetlen a belgák közül, ami nem ugrotta meg a szintet. A címkén is jelzett barack ízesítés kellemetlen műaromás, gejl ízeket adott a frissítőnek szánt sörhöz, ami a fajélesztő mellett vadélesztőt is tartalmaz (lambic), de kóstolás alapján visszalépés, még a jóval olcsóbb Sopronihoz vagy Kronenbourghoz képest is. Utolsónak a La Chouffe Blanche-t kóstoltuk, amibe nem narancshéj és koriander, hanem citrom kerül, és 6,5 %-os alkoholja sem fér bele a kategóriába. Sokkal inkább egy belga blonde, belga élesztős észterességgel és enyhe citrusossággal. Remek sör, de witbierként nem működik.

Összegezve a kóstolást a magyar kisüzemi witbierek még nem értek föl a belgák szintjére, de nincs is több százéves sörfőző tapasztalatuk. A belga változatok közül a Blanche de Namur és a Hoegarden a leginkább ajánlott, de nem nyúlunk mellé, ha másikat választunk (Vedett, La Trappe, St Bernardus), bár a pénztárcánk biztos megérzi a különbséget a nagyüzemi witbierekhez képest.

A witbier a simogató meleg napsütésben való sörözés klasszikus frissítője. Önmagában is remek, ihatjuk barackos vagy túrós édes desszertek mellé, és még a kommerszebb változatokból is készíthetünk kellemes, izgalmas sörkoktélt, mint például ezt az általam egy sörszezonnyitó-rendezvényre kreált könnyed long drinket.

Violet Wit

Hozzávalók:

• 3 cl levendulaszirup

• 0,33 l belga stílusú búzasör (Witbier)

• jég

• díszítésnek kígyóuborka-szelet

Elkészítés: Tulipán-pohárba jégre töltjük a búzasört, majd egy tölcsér segítségével a levendulaszirupot óvatosan az aljára töltjük. Uborkaszelettel díszítjük.