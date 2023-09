A magyar komló napja

Angliában, az USA-ban vagy Németországban a nagy ültetvényeken vagy kis sörfőzdék komlóskertjében ünnepi alkalom a szüret, akár borvidékeken. Ilyenkor mindent beleng a komlóillat, és a főzőházak sörfőzéssel ünneplik meg az eseményt. A komló nőivarú virágának tövében található sárga por, a lupulin sokféle illóolajat és a keserűséget és a sör fertőtlenítését szolgáló vegyületeket (alfasav, bétasav) tartalmaz, amit hűtve, légmentesen kell tárolni vagy ki kell nyerni a komlótobozokból és feldolgozni a gyógyászat, a parfümipar vagy a nekünk itt fontos sörgyártás számára. Ahogy a fáról szedett gyümölcs, úgy a friss komló is különleges, egyedi. Angolszász területen wet hoppednak hívják az ilyen friss komlós söröket.

A szerző felvétele

A frankföldi Pyraser Brauerei komlóskertjében egy több mint ötvenéves komlóősről szaporított 72 komlótőről szüretelik le kézzel az aromakomlót, amit rögvest a szomszédos főzőházba visznek és megfőzik belőle a „szüreti” sört, a Hopfenflückerlt. Ez a német pilseni talán az egyik legfinomabb a stílusban, virágos, friss, üdén fűszeres, és érezni rajta a nemeskomlók utánozhatatlan primőr frissességét. Persze nem ők az egyedüliek, szerte Németországban, de a híres cseh žateci régióban és lengyel földön is különleges ünnep a komlószüret, akár nálunk egy szüreti bál.

Komlóföldek Magyarországon

A magyar komlótermesztés története a XI. századik nyúlik vissza. A komló szó először egy 1091-ben kiadott pannonhalmi oklevélben szerepel „komló-aszó” néven. Ez száraz, zárt völgyet jelöl, tehát már biztos komoly mennyiséget termesztettek, amit sörben használtak föl, jóval megelőzve Nyugat-Európát, ahol XIV. századik a leggyakoribb sörfűszer a tájanként egyedi gyógynövénykeverék, a grut volt.

A nagyüzemi sörfőzés elindulása idején, 1848 után az Osztrák–Magyar Monarchia, illetve Magyarország a két világháború között viszonylag komoly komlótermelőnek számított, hisz az éghajlat megfelelő hozzá. A szocializmus éveiben a komlótermesztés fokozatosan visszaszorult és elsorvadt, csupán körülbelül öthektárnyi területen termelt a Yeast Side Sörfőzde, valamint a bevezetőben is említett Uradalmi Sörmanufaktúra. A kis, néhány tővel rendelkező helyi ültetvények mellett Lados Péter, a Yeast Side sörfőzője, a Soproni Sörgyár jelenlegi főzőmestere dolgozta ki azt a modellt, ami alapján a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet kastélyosdombói mintagazdaságában a Heineken Hungária hozzájárulásával és a magyar állam segítségével indítottak el 2018-ban. A hároméves programban igyekeznek gazdaságosan, viszonylag nagy mennyiségű komlót megtermelni és újra beindítani a magyar komlótermelést.

A bácskai komló a Váli-völgyben

Sok ismert és híres komlófajtáról tudunk, melyek eredetvédettek, ilyen a Saaz vagy žateci a, cseh pilzenik komlója, a német Hallertauer, vagy a mostanság menő amerikai komlók, a Citra, a Mosaic vagy a Simcoe. Nekünk, magyaroknak is van egy saját fajtánk, ami a XX. század elején ismert és keresett is volt. Ez a bácskai komló, amelyet a Monyo és az Uradalmi fedezett fel újra, és Válon ezt is termelik, sőt készítettek már ezzel is friss komlós sört. Vigh Dávid (Uradalmi Sörfőzde), a komlószüret házigazdája elmondta, hogy a bácskai mellett kísérleteznek további komlófajták nemesítésével, amelyeket vadkomlóval keresztezett komlófajtákkal igyekeznek elérni. Sok ma már ikonikus komló (Cascade, Amarillo) is ilyen vadkomlós keresztezésekből jött létre.

Komlószüret Válon

Szeptember 18-án már nyolcadik alkalommal gyűlnek össze sörfőzők, vendéglátósok, újságírók, hogy a váli Uradalmi Sörfőzde komlóskertjében leszüreteljék a termést és felhőtlen hangulatban sörözzenek, beszélgessenek. A váli uradalom száz éve Dreher-birtok volt. A sörgyári törkölyt, ami gazdag és tápláló takarmány, az itt nevelt szarvasmarháknak hozták el Kőbányáról.

Az ültetvény nyolcvan tő friss komlójából készíti el az Uradalmi Sörfőzde és a Monyo Brewing a Hop Harvest IPA-t. A leszüretelt komlót ládákba szortírozzák, és frissen a kőbányai főzdébe szállítják, ahol megfőzik belőle a sört, és egy adag később szüretelt komlóval hidegkomlózzák, amikor erjesztik a sörlevet. Egy hónap múlva pedig kóstolható ez a különleges sör.

A magyar komló napja

Az idei évtől a hagyományos szüreti összejövetel újabb szintre lép. A szervezők a szüret, a jó sörök és a társasági beszélgetések, szakmai eszmecserék mellett már előadásokat, kvízjátékot és egyéb programokat is szerveznek a meghívottaknak. Idén is el fogják készíteni a leszüretelt komlóból a Monyóval a friss komlós sört, valamint hagyományosan a házi sörfőzők részére is felajánlanak egy kisebb mennyiséget, hogy közülük is kipróbálhassa magát egy szerencsés hobbifőző, milyen sör lesz a friss komlóból.

Ha komlót látunk úton-útfélen, nyugodtan szüreteljük le a termését, hiszen a házi gyógyászatban is hasznát vehetjük. Gyengéden levákuumozva, a fagyasztóba téve eltehetjük a náthától, megfázástól terhes téli napokra vagy nyugtató teaként is felhasználhatjuk. Legjobb a natúr forrázás, de ha nem bírja valaki a keserűt, akkor édesítheti mézzel vagy áztathatja langyos vízzel és keverheti citromos teába. Ha ügyes kertész, akkor haza is vihet belőle, a kerítésre vagy lugasra futtatva kifejezetten szép a sörünk fűszere. Mi a legjobban azért a sörben szeretjük…