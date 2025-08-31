Ezzel szembesülnek a Trump által odaküldött katonák Washingtonban – kezdte videójában Deák Dániel. Ez után az látszik, hogy egy fekete bőrű nő a földön hempereg egy szál topban és egy férfi alsónadrágban, egy LED-maszkkal a fején.
Deák Dániel: Ezzel szembesülnek a Trump által odaküldött katonák + videó
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője új bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amiből kiderül, mi fogadja Trump katonáit Washington. Elképesztő felvétel következik, mutatjuk!
Nos, ilyen egy liberális fellegvár
– tette hozzá a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Íme, az abszurd performansz:
Borítókép: Trump rendet tesz Washingtonban (Fotó: AFP)
