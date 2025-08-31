WashingtonTrumpkatonaDeák Dániel

Deák Dániel: Ezzel szembesülnek a Trump által odaküldött katonák + videó

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője új bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amiből kiderül, mi fogadja Trump katonáit Washington. Elképesztő felvétel következik, mutatjuk!

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 19:23
Trump rendet tesz Washingtonban (Fotó: AFP)
Trump rendet tesz Washingtonban (Fotó: AFP)
Ezzel szembesülnek a Trump által odaküldött katonák Washingtonban – kezdte videójában Deák Dániel. Ez után az látszik, hogy egy fekete bőrű nő a földön hempereg egy szál topban és egy férfi alsónadrágban, egy LED-maszkkal a fején.

Deák Dániel
Deák Dániel (Forrás: Facebook / Deák Dániel)

Nos, ilyen egy liberális fellegvár

 – tette hozzá a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Íme, az abszurd performansz:

Borítókép: Trump rendet tesz Washingtonban (Fotó: AFP) 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

